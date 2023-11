Sismo de magnitud 6.7 se registra al sur de Filipinas; no hay alerta de tsunami

MANILA (AP) — Un fuerte terremoto submarino sacudió el sur de Filipinas el viernes, causando la caída de techos de centros comerciales y el pánico de compradores. Las autoridades no han activado la alerta de tsunami.

La Oficina de Defensa Civil indicó que investiga el reporte de una muerte.

El terremoto de magnitud 6.7 se produjo a 26 kilómetros de Burias, en el extremo sur de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estaba centrado a una profundidad de 78 kilómetros, señaló.

Videos publicados en las redes sociales mostraban techos cayendo en dos grandes centros comerciales mientras los pilares se balanceaban y la gente se encogía y gritaba de miedo. El centro comercial SM City General Santos y el centro comercial Robinsons GenSan anunciaron cierres temporales. En ninguno de los dos hubo reportes de heridos.

🧵 Video and images emerging after a M6.7 earthquake struck Mindanao in the #Philippines. Terrifying 😳 pic.twitter.com/KkKVLU53vt

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 17, 2023