AMLO reconoce a Biden por no construir muros, y él aplaude el combate contra drogas

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron este viernes en el marco de la conferencia anual de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El mandatario mexicano reconoció el trabajo de Estados Unidos en materia de migración porque, dijo, la gestión actual no se ha empeñado en construir muros.

“[Joe Biden] es el primer Presidente en mucho tiempo que no construye muros, porque eso no es solución. Tenemos que ayudarnos mutuamente para que la migración sea opcional, no forzosa y que podamos ayudar a los que se ven obligados a emigrar”, expuso López Obrador desde San Francisco.