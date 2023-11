Autoridades encuentran cuerpo de tripulante de yate entre los escombros por “Otis”

Agentes de la Guardia Nacional y peritos de la Semefo se encargaron de extraer el cuerpo y trasladarlo; presidente de la Canaco-Servytur exigió que continúen los trabajos de búsqueda.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Autoridades federales y estatales en Acapulco, Guerrero, localizaron el cuerpo del marinero de un yate José Federico Gómez Ortiz entre los escombros generados por la entrada del huracán “Otis”.

Gómez Ortiz, tripulante del yate turístico “Acarey”, desapareció el 25 de octubre, cuando el huracán “Otis” tocó tierra en las costas de Guerrero como huracán cateogría 5.

El medio local Quadratín Guerrero señala que agentes de la Guardia Nacional (GN) y peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) extrajeron el cuerpo de entre los escombros en las orillas de la costa de Acapulco, aún en recuperación tras el paso del huracán.

Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), compartió un video donde se mostraba el momento en que sacaron el cuerpo del marinero.

BUZOS DE LA @SEMAR_mx rescataron entre los escombros el cuerpo del marinero José Federico Gómez, tripulante del yate turístico "Aca Rey" hundido durante el impacto del huracán OTIS categoría 5 en #Acapulco pic.twitter.com/Pid0Rnrlwa — Alfredo Mondragon Z (@AMondragonZ) November 17, 2023

Asimismo, hizo un llamado a autoridades federales y estatales para que continúen los trabajos de búsqueda en la zona pues podrían encontrarse más cuerpos de capitanes y marineros.

DUEÑOS DE LOS YATES NO DAN LA CARA

Familiares de tripulantes de las embarcaciones que se hundieron con el impacto del huracán Otis, señalaron que al Gobierno no le interesa buscar a sus desaparecidos y les prohíben participar en las labores de búsqueda, así como saber la información que día a día recopilan.

Uno de los marineros sobrevivientes lanzó una advertencia a los dueños de los barcos, para que den la cara o de lo contrario exhibirán sus datos.

La tarde de este miércoles se ofició una misa en La Marina, lugar donde cientos de embarcaciones estaban ancladas la noche en que impactó el huracán categoría 5, a cargo del párroco de Bajos del Ejido, Mario Palma, quien lloró junto con las esposas y madres de los desaparecidos.

En el jardín de La Marina, ubicado a un costado de Playa Manzanillo, se reunieron unos 80 familiares, amigos y compañeros de los tripulantes desaparecidos. Sus cercanos portaron pancartas donde se leía: “Sabemos que su prioridad no son los desaparecidos. Exigimos búsqueda por parte del Gobierno”, en otras: “Rubén Torres Campos, tus hijos, esposa y familia te estamos esperando”.

La misa transcurrió en un ambiente sereno, cargado de emociones, que era interrumpido por el llanto desconsolado de las madres y esposas de los capitanes y marineros de las embarcaciones hundidas durante el impacto del huracán Otis.

El presbítero dijo que muchos vieron cómo sus familiares murieron, con la impotencia de no poder hacer nada por ellos. Expresó que aún hay que procesar lo que sucedió durante el paso del huracán, “y no hemos tenido tiempo de llorar. Entre limpiar lo que ha quedado en casa, en el hotel, en el lugar donde se labora, en encontrar y comunicarnos y encontrarnos con nuestros parientes, no hemos tenido tiempo de llorar. Pero lo que hemos descubierto es que nos hemos sentido todos hermanos”.

Susana Ramos Villa, de 35 años de edad, busca a su esposo Rubén Torres Campos, de 32 años, quien era capitán del barco Sereno, y tenía cinco años de trabajar en la embarcación y 10 años de trayectoria.

Agradeció al propietario del barco por rentar una embarcación para ir a recorrer la bahía para buscar a los tripulantes, al capitán Demetrio Felipe Morales y el marinero Ricardo, quien apareció vivo.

Contó que el joven apareció vivo en los alrededores de la isla Roqueta, cuando la embarcación estaba en la zona de la Base Naval. Según lo que narró a sus conocidos, un yate golpeó la embarcación donde iban y decidieron aventarse al mar. A él el viento lo alzó como un papel por los cielos, desde la Base Naval hasta la isla donde apareció.

Antes de culminar la misa, se levantó de su asiento y expresó: “Tenemos que unirnos. El Gobierno no los está buscando, el Gobierno solamente quiere levantar Acapulco para que en diciembre tengan ganancias, ¿y nosotros? ¿Y nuestros hijos? ¿Nuestros esposos, dónde quedan? Olvidados en el mar. Exigir, hacer un plantón, cerrar calles, algo para que nos escuchen, que sepan que estamos buscando a alguien”.

Reclamó que el Gobierno se está concentrando en la limpieza de la avenida Costera, pero no busca a los desaparecidos de las embarcaciones “a mi compañero de vida no lo están buscando”. La mujer fue secundada por la Maricela Cipriano, quien busca a su hijo, el marinero Marco Antonio Franco Cipriano, de 33 años, y quien estaba en la embarcación Tour Billon, donde también iban el capitán Leonardo Leiro Cabañas, de 61 años, y el marinero David Pérez, de 25 años.

“Eso es cierto, porque yo he estado desde el primer día en que se perdió mi hijo, camine y camine, con mis pies llenos de sangre y ningún pinche marino me hizo caso. Me corrían de la puerta (de la décimo segunda región naval) porque decían que el presidente quería que no hiciéramos a un lado. Eso es cierto, el Gobierno no nos está apoyando”.

Agregó: “Nos cerraban la puerta en la Marina. Yo veía a los muertos, les tapaban sus caras a cada muerto que encontraban, porque no nos daban permiso, eso es cierto lo que dice la señora. Este es mi hijo, tiene 22 días desaparecido y no han visto por mi hijo. Ni el patrón ha dado la cara para decir ‘que le hace falta a su hija’. Ni siquiera una llamada nos ha dado el patrón y son tres vidas que se quedaron en ese barco ¿y dónde está el patrón? Que dé la cara, que la dé, para que vea que es cierto”.

— Con información de El Sur de Guerrero