Presidenciables | Chocan PRI-PAN y MC. Monreal insiste con las encuestas de Morena

En un nuevo cruce entre la alianza opositora y el partido naranja, MC cuestionó al PRI y al PAN por dejarlo fuera de la Comisión Permanente del Congreso y los llamó “aliados” de Morena, mientras que Moreira llamó “chiquitos” a los emecistas. A su vez, Ricardo Monreal volvió a hablar de las encuestas que definirán a los candidatos de 2022 en Morena, y pidió transparencia y que los participantes acepten el resultado.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, protagonizaron en los últimos días un choque entre partidos opositores que, lejos de abonar en su intención de unificarse para enfrentar a Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones de 2022 y de 2024, ha abierto aún más la grieta entre las fuerzas naranjas y la alianza PAN-PRI-PRD.

La disputa ocurrió luego de que se repartieran a todos los partidos del Congreso sus respectivos lugares en la Comisión Permanente, que sustituye a ambas Cámaras —la de Diputados y la de Senadores— durante los recesos legislativos. Entre los diputados, no hubo ninguno de Movimiento Ciudadano, lo que despertó la furia del partido.

“Movimiento Ciudadano defendió el pleno del atropello que quisieron consumar Morena y sus aliados PAN y PRI para excluirnos de la Comisión Permanente. Se tuvieron que ir, nuevamente, para darle la espalda a tres millones y medio de personas”, señaló Jorge Álvarez Maynez, su coordinador en San Lázaro en referencia a los votos logrados por los emecistas en 2021, los cuales la alianza ha anhelado sumar para sus fines.

Movimiento Ciudadano defendió el pleno del atropello que quisieron consumar Morena y sus aliados PAN y PRI para excluirnos de la Comisión Permanente. Se tuvieron que ir, nuevamente, para darle la espalda a 3 millones y medio de personas. pic.twitter.com/rqCn9ZX6Wv — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) December 15, 2021

El líder de los diputados naranjas cuestionó directamente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Es histórico que con más votos que el [Partido] Verde y el doble de votos que el PRD, se nos excluya a nosotros. No lo permitiremos”, añadió Álvarez Maynez.

Sin embargo, Moreira respondió en entrevista con medios. “Ellos son chiquitos. No les gusta que les digan y luego se enojan, pero son chiquitos. Sí hay pluralidad y les voy a decir por qué ellos mienten: porque tienen un Senador. La Comisión Permanente es el conjunto de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Allá les alcanza para tener y aquí no les alcanza”, argumentó.

Moreira descartó cualquier pugna y reiteró que son “simplemente chiquitos”. Sobre la presencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que obtuvo menos votos en lo individual que MC en las elecciones de 2021, donde se eligió la totalidad de la Cámara de Diputados, el priista señaló que su lugar correspondía a la alianza “Va por México”, ya que compitieron junto al PRI y al Partido Acción Nacional (PAN).

“Si son chiquitos, les corresponde lo que le corresponde a los chiquitos. En este caso, nadita”, concluyó con humor Moreira, quien insistió en que están representados a través del Senado, ya que Patricia Mercado —con Noé Castañón como sustituto— fue incluida en la lista de 37 legisladores que estarán en la Comisión Permanente.

Cuestionado en las afueras del pleno de San Lázaro por los periodistas sobre si MC “se equivocó” por no escoger el bando del PAN-PRI-PRD, Moreira dijo que “MC le está jugando solo”. “Cuando se hace la cuenta, al MC y al PRD no les correspondía, pero el PRD iba en coalición, y nosotros sabemos cómo nos posicionamos políticamente”, aseveró.

Personajes prominentes de la oposición, como el empresario Claudio X. González, han destacado la importancia de que, en las próximas elecciones presidenciales de 2024, la alianza opositora PAN-PRI-PRD, que ya se presentó en 2021 como coalición, lo haga sumando a quienes este año rechazaron dicha unión, apuntando explícitamente a Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, MC ha sido claro por ahora y desechó cualquier intento por aliarse con estos partidos en 2021 y así será al menos para las elecciones de seis gubernaturas en 2022, donde PAN-PRI-PRD irán en conjunto en cuatro de ellas. Estos choques los alejan aún más de esa posibilidad.

Desde MC los cuestionamientos a la alianza opositora han sido implacables. Apenas a principios de semana, cuando el PAN se reunió con el Secretario de Gobernación de López Obrador, Adán Augusto López Hernández, para acordar una ruta de diálogo entre Gobierno y oposición por primera vez en tres años, el partido naranja hizo énfasis en que era una contradicción que Acción Nacional solicitara en 2021 el “voto útil” en favor de su alianza y se mostrara de esta manera con la actual administración.

Dante Delgado, Senador y líder de MC, salió en defensa de su partido al llamarlo la “única opción de oposición real en México” en una entrevista con Radio Fórmula. “Nosotros no somos como otros, pero la protesta estuvo formal” añadió.

La coalición #VaPorMéxico acordó sumar esfuerzos y el potencial de los partidos en 4 de los 6 estados donde habrá elecciones el próximo año, para evitar que el mal gobierno morenista llegue y destruya los avances logrados. pic.twitter.com/A4KCgvBSzL — Acción Nacional (@AccionNacional) December 14, 2021

Sobre las declaraciones de Moreira, Delgado dijo que era “la descalificación de una persona menor en su conceptualización intelectual”.

“Seguramente está hablando porque es un consumado priista al que enviaron para ganar Campeche y MC por sí solo sacó más votos que la alianza PRI-PAN-PRD y además por amplísimo margen ganamos la capital”, recordó Delgado, cuestionando a Moreira en favor de los naranjas, como una prueba de que su partido es una fuerza que puede contender por la segunda fuerza en el país.

Por último, Delgado realizó un pronóstico. “El año que entra, las elecciones van a dar las dimensiones de cada una de las organizaciones políticas”, concluyó, dejando claro que la posibilidad de una gran alianza PAN-PRI-PRD y MC es todavía una muy lejana en el mejor de los casos.

MONREAL PIDE ENCUESTAS TRANSPARENTES

Por su parte, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, uno de los aspirantes a suceder a López Obrador como candidato de Morena en las elecciones de 2024, habló nuevamente del método de selección elegido por su partido para elegir a los candidatos a las gubernaturas en juego en 2022.

En esta ocasión, Monreal, quien ha insistido una y otra vez en la necesidad de realizar elecciones primarias al interior de Morena para desechar el método de encuestas, al que ha calificado como “desgastadas”, concedió al menos para el próximo año.

Aun cuando he expresado mi opinión sobre las encuestas, ahora que se ha decidido usarlas como medio para seleccionar a las y los candidatos para las gubernaturas es recomendable la transparencia, usar varios sondeos espejo y que quienes participen conozcan y acepten el método. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 13, 2021

“Aún cuando he expresado mi opinión sobre las encuestas, ahora que se ha decidido usarlas como medio para seleccionar a las y los candidatos para las gubernaturas es recomendable la transparencia, usar varios sondeos espejo, y que quienes participen conozcan y acepten el método”, expresó.

Ahora, a diferencia de otras ocasiones, Monreal aceptó que serán usadas para definir a los abanderados guindas para 2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, detallando la necesidad de transparencia y de que, como él lo hizo ante Claudia Sheinbaum en 2018 por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a pesar de reprobar el ejercicio, quienes participen acepten los resultados.

El presidente @lopezobrador_ apuesta por la democracia hasta para elegir a los candidatos de @PartidoMorenaMx que se postularan para los diferentes puestos. ¡No hay dedazo! pic.twitter.com/3OURzy92us — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 24, 2021

Monreal ha señalado en varias ocasiones que su postura contra el método de encuestas no es una rebelión contra López Obrador e incluso ha dicho que espera convencerlo de cambiar el proceso rumbo a 2024. Sabe además que el mandatario mexicano se encuentra satisfecho con el método y lo ha defendido en varias ocasiones en los últimos meses.

Monreal, que se destapó como aspirante presidencial tras las elecciones intermedias del 6 de junio pasado, se ubica en tercer lugar en las encuestas publicadas hasta ahora, si se toma en cuenta solo a aspirantes de Morena, pero muy lejos todavía de la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, y del Canciller Marcelo Ebrard, que se disputan la punta por ahora.

Esta semana también, Monreal tuvo un encontronazo con su excompañero de bancada y fundador del llamado Grupo Plural en el Senado, Germán Martínez.

El primer director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con AMLO se quejó el miércoles de que su bancada independiente no fue convocada para firmar el acuerdo de conformación de la Comisión Permanente.

“Lo único que reclama el Grupo Plural es que no nos traten como a usted, Senador [Monreal], lo trata López Obrador”, sentenció, en referencia a que les habían prometido voz –aunque no voto– en las decisiones de la Junta de Coordinación Política.

Monreal respondió inmediatamente al exdirigente panista. “Yo tengo palabra y siempre la he tenido. La ley siempre me ha asistido. Frente a la descalificación del Grupo Plural yo ofrezco mis respetos”, dijo desde tribuna.

Además, Martínez dijo que “hasta los que quieren ser presidentes de México no tienen ninguna estatura para cumplir palabra, para hacer política o para hacer acuerdos”, en referencia explícita a la aspiración de Monreal, quien reviró: “No se vale que pongan en tela de duda con alegatos totalmente frívolos mi palabra. Aunque me desee quien lo dijo que no voy a llegar, va a ser la gente que decida a pesar de él y esta actitud. No lo merezco, siempre he respetado mi palabra”.

“No me meto a los insultos. Podré con el tiempo demostrar que puedo ser Presidente de la República, pero no es el momento”, concluyó Monreal. “Ahí estaré puntual a la cita cuando convoque mi partido”, cerró, con un breve canto de “Presidente, Presidente” de sus compañeros senadores de Morena.

Manuel González Vargas https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.