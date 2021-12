Incendio en edificio de Japón deja 19 muertos y 27 personas en estado crítico

Ciudad de México, 17 de diciembre (AP/EFE).- Al menos 19 personas murieron y más de 20 podrían añadirse al conteo tras un incendio que sucedió este viernes en un edificio de Osaka, en el oeste de Japón, en un incidente que la Policía cree que habría sido provocado y que se habría originado en una clínica psiquiátrica del inmueble.

Las llamas comenzaron en el cuarto piso de un edificio de ocho plantas en una zona comercial y de entretenimiento de Kitashinchi, afirmó Akira Kishimoto, funcionario del Departamento de Bomberos de la ciudad.

El incendio ha causado al menos 19 muertes confirmadas. Los equipos de rescates hallaron a 27 personas en parada cardíaca y otra mujer resultó herida, agregó Kishimoto. La mujer estaba consciente, fue evacuada por una escalera a través de una ventana y y estaba siendo atendida en un hospital. Por el momento no se ha confirmado la evolución del resto.

Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Cinco personas fueron declaradas muertas y otras tres fueron reanimadas, según reportó la televisora estatal NHK y otros medios, pero las autoridades japoneses declinaron confirmar esas afirmaciones.

Además de estas personas, otra mujer que estaba en la sexta planta del inmueble en el momento del suceso resultó herida, según los datos publicados hasta ahora por las autoridades, que creen que el incendio fue provocado.

El Gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, ofreció sus condolencias a los fallecidos en la tragedia.

El edificio alberga una clínica de medicina interna, una escuela de inglés y otros negocios. Se cree que muchas de las víctimas podrían ser visitantes de la clínica situada en la cuarta planta, afirmaron responsables de los bomberos.

Yoshimura dijo que ordenó a otros hospitales y clínicas de salud mental que atiendan a las alrededor de 600 personas que acudían al centro médico afectado.

Por el momento se desconocían la causa del incendio y otros detalles. La policía de Osaka dijo que estaba investigando para determinar si el fuego fue intencionado o un accidente.

Los medios locales reportaron que las autoridades buscaban a un hombre que, según los testigos, llevaba una bolsa de papel de la que goteaba un líquido no identificado, pero la policía no confirmó ese dato.

Se cree que las demás personas que estaban en otras plantas del inmueble fueron evacuadas, apuntó Kishimoto.

