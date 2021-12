Tiger Woods reaparece en torneo de golf junto a hijo de 12 años tras grave accidente

Madrid, 17 de diciembre (EFE).- El golfista estadounidense Tiger Woods reaparecerá este fin de semana de forma oficial en el terreno de juego, y lo hará por invitación junto a su hijo Charlie, de 12 años, en el PNC Championship que se disputa en Orlando (Florida, EU), diez meses después de su grave accidente de coche en Los Ángeles.

El californiano, de 45 años, se fracturó los huesos de la pierna, el tobillo y el pie derechos al accidentarse con su vehículo el pasado 23 de febrero en Los Ángeles. El vehículo chocó con un terraplén y volcó ladera abajo.

Tras diez meses de recuperación, y sin tener fecha para el regreso a la competición regular de la PGA, el golfista anunció su regreso con un mensaje en tu perfil de twitter: “Aunque ha sido un año largo y desafiante, estoy muy emocionado de cerrarlo compitiendo en el @PNCchampionship con mi hijo Charlie. Estoy jugando como papá y no podría estar más emocionado y orgulloso”.

Although it’s been a long and challenging year, I am very excited to close it out by competing in the @PNCchampionship with my son Charlie. I’m playing as a Dad and couldn’t be more excited and proud.

