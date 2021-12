“A los ciudadanos les gusta la unidad”: AMLO por latente fin de Alianza Federalista

El mandatario federal aplaudió la unión de las y los gobernadores de México durante la Conago, luego de que muchos de los estados que conformaron la Alianza Federalista el año pasado salieran del bloque que conformaba esta reunión anual.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el fin de la Alianza Federalista al considerar satisfactorio que se priorice la unidad entre los mandatarios federales y el Gobierno de México, aunque se mostró respetuoso de que en su momento ellos consideraran importante agruparse.

En su conferencia de prensa matutina desde Tabasco, el titular del Ejecutivo dijo que no quería polemizar más sobre esta alianza entre gobernadores opositores que pedían un cambio en la Ley de coordinación fiscal por la distribución del presupuesto, aunque señaló que son libres de decidir si debe continuar.

“Me da mucho gusto, y ayer se demostró, que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el Gobierno de la República, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo, eso es muy bueno, porque a los ciudadanos les gusta, les importa mucho, que haya unidad”, destacó.

El mandatario federal subrayó que no se puede estar peleando por cualquier cosa y que principalmente, en el tema de seguridad, la sociedad espera que se pongan de acuerdo y trabajen de forma coordinada actuando de manera eficaz para garantizar la paz y la tranquilidad en el país: “Son asuntos de interés general que van más allá de las diferencias personales, por legítimas que sean”.

En cuanto al encuentro que sostuvo ayer con las y los gobernadores de México en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en Villahermosa, Tabasco, el Presidente expuso que “fue una muy buena reunión, fue un acuerdo de unidad nacional” aunque no estuvo presente el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, porque tenía un compromiso familiar y tuvo que salir de su entidad.

Sin embargo, la representación de Alfaro asistió al diálogo con el Presidente y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) donde estuvieron todos dando “un buen mensaje a la nación” gracias al trabajo del Secretario de Gobernación, (Segob), Adán Augusto López.

“Quiero aprovechar que este trabajo de buscar la unidad tiene que ver con el Secretario de Gobernación, que me está gustando mucho, si no vendría aquí a Villahermosa a acusarlo. Tiene 10 [de calificación]. Le vengo a decir a los paisanos que Adán me está ayudando, aligerando la carga”, expresó el mandatario.

Las y los mandatarios de los estados de México se reunieron en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para lograr acuerdos y expresar sus necesidades sobre temas de seguridad y protección civil.

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien dejó recientemente la Alianza Federalista para regresar a la Conago, bajo el argumento de que “se logra más con el diálogo y la mediación que estando confrontados” afirmó en una fotografía con la Gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado Pineda, en su cuenta de Twitter, que esta reunión “es un puente de pluralidad entre los estados y la federación”.

Por su parte, Diego Sinhue Rodríguez, Gobernador panista de Guanajuato, anunció que luego de formar parte del bloque opositor que salió de la Conago, su estado vuelve tras plantear el fin de la Alianza Federalista, formada el 7 de septiembre del 2020, a la que ve “desdibujada” pues habría que invitar a otros estados o dar sana sepultura a este proyecto que funcionó en su momento.

Los mandatarios Indira Vizcaíno, de Colima; Claudia Sheinbaum Pardo, de la Ciudad de México; Layda Sansores, de Campeche; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Omar Fayad, de Hidalgo; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Marina del Pilar Ávila Olmeda; de Baja California; Alfredo del Mazo, del Estado de México; Mauricio Kuri González, de Querétaro; y Lorena Cuéllar de Tlaxcala también estuvieron presentes en el evento, junto con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el Presidente de México.