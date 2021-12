OMS aprueba uso de emergencia de la vacuna contra COVID Covovax, fabricada en India

Ginebra, 17 dic (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 CovovaxTM, elaborada por el Instituto Serológico de la India con licencia del laboratorio estadounidense Novavax.

🆕 WHO issued an emergency use listing for Covovax, expanding the basket of WHO-validated vaccines against #COVID19.

The vaccine is produced by the Serum Institute of India under licence from Novavax https://t.co/7HNKnRbCiX pic.twitter.com/wHfBTRNquI

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 17, 2021