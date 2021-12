El peso logra su tercera apreciación al hilo; Aeroméxico aún con pérdidas en la BMV

La moneda de México ha logrado una apreciación acumulada de 2.16 por ciento, esto tras ganar frente al dólar por tres sesiones, la última impulsado por el aumento del Banxico a la tasa de interés, que llegó hasta 5.5 por ciento.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo/EFE).– La divisa mexicana comenzó la última sesión de la semana con una apreciación de 0.23 por ciento (4.7 centavos), por lo que cotiza alrededor de 20.77 pesos por dólar, logrando así su tercera ganancia de terreno de manera consecutiva; mientras que el mercado bursátil local revirtió sus ganancias impulsado por las pérdidas de Aeroméxico.

El tipo de cambio peso-dólar se encuentra entre un mínimo de 20.7645 y un máximo de 20.8671 pesos. Los datos del Banco de México (Banxico) muestran que el FIX interbancario se ubica en 20.92 unidades, pero en ventanillas se vende hasta en 21.35 pesos por divisa de EU.

Con el avance de esta mañana, el peso acumula una apreciación de 2.16 por ciento o 46 centavos. Cabe recordar que el impulso positivo en la moneda local llegó tras la decisión que el Banxico emitió ayer sobre elevar la tasa de interés e 50 puntos base, con lo que se colocó en 5.5 por ciento.

“El peso podría ganar terreno de forma moderada, pues también hubo un cambio en el lenguaje del comunicado del Banco de México, ya que se eliminó la referencia a que las presiones inflacionarias son de carácter transitorio”, destacó la directora de análisis de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza.

Tan sólo unos minutos después de que el banco central de México emitiera su último anuncio en política monetaria de este 2021, la paridad cambiaria bajó del tope de los 20.90 y se ubicó en 20.83 unidades.

En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comenzó con pérdidas en su principal indicador, con lo que se ubicó en 51 mil 377.00 unidades.

La contracción en el índice S&P IPC aún se deben a las pérdidas de Aeroméxico, que ayer cayó severamente en la bolsa al desplomarse un 76 por ciento.

Apertura de Mercado:

S&P/BMV IPC 51,377.00 / -0.01 Dólar Spot: 20.7373 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 17, 2021

WALL STREET ENCAMINA UNA SEMANA DE PÉRDIDAS

Wall Street abrió en rojo este viernes con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, dejándose un 1.18 por ciento y encaminándose hacia una semana de pérdidas, tras el avance este miércoles de la Reserva Federal de EU (Fed) de su política monetaria para los próximos meses.

Diez minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba 424.36 puntos, hasta 35 mil 473.28 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 perdía un 0.77 por ciento o 36.18 enteros, hasta 4 mil 632.49 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las tecnológicas de mayor valoración, retrocedía un 0.57 por ciento o 87.24 unidades, hasta 15 mil 093.19 enteros.

El parqué neoyorquino amanecía cargado de malos augurios después de que ya la víspera sus tres principales índices cerraran en rojo mientras reevaluaban el anuncio del miércoles de la Fed, que confirmó que acelerará la reducción de su programa de compra de bonos, el estímulo económico que puso en marcha ante la crisis provocada por la COVID-19.

Asimismo, el banco central estadounidense dejó por el momento sin cambios los tipos de interés en el rango de entre un 0 por ciento y un 0.25 por ciento, pese a que la inflación se ubicó en noviembre en una tasa interanual del 6.8 por ciento, la cifra más alta en casi 40 años en el país.

Según los analistas, los inversores están preocupados por el impacto que estas medidas puedan tener en el crecimiento económico, mientras que el sector tecnológico podría sufrir el impacto de un aumento de las tasas de interés.

Además, se observan pérdidas en los mercados de capitales desde la sesión asiática, con el Nikkei 225 perdiendo 1.79 por ciento y el Hang Seng se Hong Kong retrocediendo 1.21 por ciento. En Europa, los principales índices pierden en promedio cerca de 1.0 por ciento.

Las pérdidas se deben a cuatro factores principales. El primero de ellos es que se dio a conocer un nuevo estudio en donde se identificó que haber estado infectado de coronavirus en meses previos sólo ofrece protección en el 19 por ciento de los casos contra la nueva variante Ómicron, por lo que se aumenta la especulación de una cuarta ola. En segundo lugar, los mercados siguen asimilando la adopción de una postura monetaria menos flexible en economías avanzadas.

Además, hoy es el evento trimestral conocido como “triple witching,” en el que expiran las opciones de acciones e índices y los futuros sobre índices. Este día se caracteriza por un alto volumen de actividad, lo que a su vez genera volatilidad en el mercado. Finalmente, como cuarto factor se ubica que hoy por la mañana la agencia S&P Global recortó la calificación de la empresa Evergrande a “impago selectivo”, luego de que incumplió con el pago de sus cupones.

PETRÓLEO DE TEXAS

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una pérdida del 1,58 % y se situaba en 71,24 dólares el barril, arrastrado por los temores por la expansión de la variante ómicron del coronavirus.

A las 9.15 hora local (14.15 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en enero retaban 1,14 dólares respecto al cierre anterior.

Los temores por la continua expansión de la variante ómicron y su posible impacto en la demanda de combustible han vuelto a apoderarse de los ánimos de los inversores tras dos días de optimismo por el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) del pasado miércoles y una nueva caída de los inventarios de petróleo.

Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo tuvo una cotización al alza, comparado con la del día anterior.

De acuerdo con el portal de Petróleos Mexicanos (Pemex), la mezcla pasó de 65.70 dólares por barril a 66.80 dólares.

Cabe recordar que las cotizaciones del crudo mexicano se desplomaron por debajo de los 70 dólares, hace aproximadamente tres semanas, cuando se dio a conocer la nueva variante de COVID-19, Ómicron, la cual inyectó temor en todos los mercados internacionales.