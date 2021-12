Familiares de migrantes desaparecidos exigen intervención federal en Chihuahua

En los últimos seis meses, el desierto de Chihuahua ha sido testigo de la desaparición de al menos 30 personas migrantes; los operativos de búsqueda estatales no han sido exitosos y solo una vez se ha recurrido a la búsqueda por helicóptero.

Por Óscar Rosales

Chihuahua, 17 de diciembre (Raíchali).- Familiares de un grupo de migrantes desaparecidos en el desierto de Chihuahua, desde los meses de septiembre y noviembre exigieron a la Gobernadora Maru Campos aumentar los esfuerzos de búsqueda. También pidieron la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para sumar elementos del Gobierno federal a esas acciones, ya que las dependencias estatales se encuentran “rebasadas”, expresaron.

Las exigencias las hicieron el pasado martes 14 frente al Palacio de Gobierno en la capital del estado. Ahí estuvieron también la madre y tíos de Omar Reyes López, joven del estado de Hidalgo desaparecido desde el 2 de noviembre, quien logró enviar su posición en coordenadas, pero hasta el momento no ha sido localizado.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), asegura que son más de 30 personas migrantes las que han desaparecido los últimos seis meses en el desierto comprendido entre Ojinaga y el Valle de Juárez.

Familiares de los 13 migrantes desaparecidos entre los municipios de Coyame del Sotol y Ojinaga indican que fue a finales de septiembre que se tuvo por última vez comunicación vía telefónica con ellos. Desde entonces, tampoco se ha sabido nada de ellos.

Sin embargo, según reportes de la Fiscalía, tres días después de la última llamada, un menor de 15 años repatriado por el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, expresó encontrarse con el grupo de 13 migrantes.

Según el menor, el grupo fue interceptado por sujetos armados que los subieron a fuerza a vehículos, pero él fue liberado y, tras caminar por varias horas, autoridades norteamericanas lo aseguraron.

Los asistentes a la manifestación sospechan que un grupo del crimen organizado este operando en la zona del desierto que va desde Ojinaga hasta el desierto de Juárez, quienes secuestran a migrantes para utilizarlos como mano de obra.

Ante ese posible escenario, familiares demandan al Gobierno federal una intervención inmediata de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Marina que coadyuven los operativos de búsqueda de las autoridades de Chihuahua.

“Algo está pasando, y si algo está pasando, necesitamos ya no solo al estado, sino que intervenga el Gobierno federal porque sabemos que hay recursos públicos para intervenir, ¿cuántas remesas mandan al día los migrantes?, ¿cuánto está recibiendo el Gobierno mexicano en estas fechas por los recursos que envían de Estados Unidos?”, cuestionó Sheila Arias, tía de Omar Reyes.

Las familias urgieron en este sentido la participación de elementos federales, ya que el desierto de Chihuahua se ha convertido en un “foco rojo” de desapariciones.

“¿No merecen que se muevan todos los aparatos públicos para buscarlos? ¿No merecemos eso? No queremos ni tenemos privilegios. Lo que queremos es el acceso a la justicia, porque es nuestro derecho”, añadió Arias.

“Queremos que se nos apoye con esos medios porque ellos siguen vivos en alguna parte de la frontera (…) tenemos derechos como personas, como ciudadanos a todos esos medios, no nomas porque no es hijo de un político, de un Gobernador, no es de alguien importante, no se puede hacer algo”.

OPERATIVOS SIN ÉXITO

La Vocera de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, Sahira Castro, informó que existe un operativo permanente de búsqueda entre Ojinaga y el Valle de Juárez, sin que hasta el momento haya indicios que permitan su localización.

Al preguntársele sobre búsqueda aérea con helicóptero en el desierto, la vocera explicó que solo se ha llevado a cabo uno de ellos, el 17 de noviembre, siete días después de que Omar Reyes lograra comunicarse con su familia y enviar coordenadas de su ubicación.

Fue a través de un amparo que un Juez federal ordenó el uso de todos los medios disponibles para la búsqueda de Omar Reyes a los tres poderes de Gobierno.

La Fiscalía de Chihuahua especificó que no cuenta con helicópteros para realizar continuamente búsquedas aéreas, que el utilizado en noviembre fue proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero que solo se recurre a este tipo de “prestamos” cuando es “necesario”.

