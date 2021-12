AMLO insiste en que inflación será “transitoria”, a pesar de pronósticos del Banxico

Al mismo tiempo que la Junta de Gobierno del banco central dejó de usar la palabra “transitoria” para referirse a la inflación, al advertir que los pronósticos “se revisaron nuevamente al alza”, el discurso de López Obrador también pasó de “asegurar que la inflación es transitoria” a “esperar que lo sea”.

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este viernes en esperar una “inflación transitoria” a pesar de estar en su máximo nivel de las últimas dos décadas y de los pronósticos al alza del Banco de México (Banxico).

“Es un fenómeno mundial y yo espero que sea transitoria porque sí afecta. No es nada más aumentar el salario, sino que aumente el poder adquisitivo del salario, y cuando hay inflación, pues suben los precios y cuestan más las mercancías”, expresó el mandatario en su conferencia diaria.

Sus declaraciones se producen un día después de que el Banco de México (Banxico) aumentó por quinta vez consecutiva la tasa de interés, ahora a 5.5 por ciento , ante la creciente inflación, que alcanzó una tasa general interanual en noviembre de 7.37 por ciento , la más alta en 20 años.

En su comunicado, Banxico dejó de usar la palabra “transitoria” para referirse a la inflación, al advertir que los pronósticos “se revisaron nuevamente al alza, especialmente los de 2022”.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Aun así, López Obrador presumió de medidas que su Gobierno puede implementar.

“Tenemos que controlar la inflación y también no se puede hacer por decreto, pero sí hay mecanismos que pueden aplicarse, nos ayuda mucho a nosotros el que tenemos posibilidad de controlar el precio de combustibles, el que no aumente el precio de las gasolinas, eso ayuda”, manifestó.

Aunque López Obrador ha defendido que la inflación es “importada” de Estados Unidos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió el jueves que el alza de precios agropecuarios también obedece a factores nacionales.

El Presidente comentó este viernes que el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se reunió con Carlos Salazar, presidente del CCE, “para que ayude hablando con empresas, con el propósito de que no abusen, que no sean ventajosos”.

El mandatario avisó que realizará una sección en sus conferencias matutinas sobre “¿Quién es quién en los precios de productos básicos?” para exhibir a las empresas.

“Con la inflación que se está registrando, hay quienes están abusando. Si la inflación es del 6 por ciento o 7 por ciento , ellos están aumentado productos al 15 por ciento o 20 por ciento ”, afirmó.

López Obrador también destacó que el peso mexicano solo acumula una depreciación de 2.8 por ciento frente al dólar en lo que va de su sexenio frente al 57.39 por ciento de la Presidencia anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Sí vamos a cuidar mucho la inflación, es una tarea importante. Nos preocupó también el que estaba depreciándose el peso, pero ya ayer estaba mejor”, mencionó.