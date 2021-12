Denis Villeneuve dirigirá Cita con Rama, cinta basada en novela de C. Clarke

MADRID, 17 de diciembre (Europa Press).- Cita con Rama, novela de ciencia ficción escrita por Arthur C. Clarke, dará el salto a la gran pantalla. Denis Villeneuve, realizador responsable de títulos como Dune o La llegada, será el encargado de dirigir la película.

The Hollywood Reporter ha revelado que Alcon Entertainment, que anteriormente se asoció con Villeneuve en Prisioneros y Blade Runner 2049, ha adquirido los derechos cinematográficos de la obra. Anteriormente los derechos de la novela eran propiedad de Morgan Freeman y Revelations Entertainment, de Lori McCreary, que producirán la cinta junto con Alcon.

“Esta es una de las obras de ficción más inteligentes del género; plantea tantas preguntas como respuestas, y es un trabajo hecho para nuestro tiempo”, declararon Johnson y Kosove. “Encaja perfectamente con la brillante sensibilidad de nuestro amigo y colaborador Denis y específicamente con su amor y pasión por la ciencia ficción. También nos complace trabajar con Morgan y Lori, quienes desde hace mucho tiempo tienen pasión por esta obra”, agregaron.

