Ómicron será la variante dominante en EU en próximas semanas, augura directora de CDC

Washington, 17 dic (EFE).- Ómicron será la variante del coronavirus predominante en las próximas semanas en Estados Unidos, auguró este viernes la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky.

La responsable sanitaria señaló en la rueda de prensa del equipo de trabajo de la Casa Blanca contra la pandemia que “pese a que Delta sigue circulando de forma amplia por EU, Ómicron está aumentando rápidamente”.

La directora de los CDC subrayó que Ómicron ha sido detectada hasta ahora en 39 estados del país y en 75 naciones en todo el mundo.

De acuerdo con datos de los CDC, los contagios y hospitalizaciones por la COVID en EU han aumentado en la última semana.

La media diaria de los últimos siete días ha sido de 119 mil 500 casos y de 7 mil 800 admisiones hospitalarias, lo que supone un aumento del 4 por ciento en comparación con la semana anterior.

Respecto a los fallecimientos, el promedio diario en ese mismo periodo fue de mil 200, lo que equivale a un incremento del 8 por ciento frente a la semana anterior.

Ante este repunte en general, el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, indicó que el país afronta actualmente “un aumento muy importante de Delta”, al tiempo que espera una subida de la incidencia de Ómicron.

Rates of #COVID19 cases remain high & are rising in many parts of the United States. As of December 15, the 7-day average of daily new cases is 117,950.

Get vaccinated as soon as you can and get a booster shot when you’re eligible.

More: https://t.co/CEcelDa6Hb. pic.twitter.com/w7V7juoP2L

— CDC (@CDCgov) December 16, 2021