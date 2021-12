Usuarios vuelven tendencia a Uber México: cobra miles de pesos por viajes cortos

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Uber se ha convertido en un trending topic en redes sociales después de que usuarios denunciaran los altos precios que se muestran en la plataforma del servicio de transporte.

En distintos tuits, los clientes de Uber indicaron que los precios para viajar menos de 10 kilómetros son a partir de 100 pesos debido a la tarifa dinámica de la aplicación, pero algunos costos rondan entre 400 y hasta cuatro mil pesos.

Las y los internautas aprovecharon la situación para quejarse no sólo del inmenso incremento tarifario, sino también de las condiciones laborales de los socios conductores y la calidad del viaje.

“La fantasía Uber duró poco pero fue agradable, desde sus inicios cuando te abrían la puerta, te ofrecían dulces y agua, hasta su declive con esperas de una hora y viajes de 20 minutos en 500 varos. Un gusto, bye”, comentó un usuario identificado como Luis.

me mama que tuiter está muy de "puedo tolerar la explotación laboral sostenida de uber a sus empleados por años BUT I DRAW THE LINE cuando me cobran caro un viaje *eliminar app* *denunciar* *cuestionar el libre mercado*"

dicho esto, se pasan de lanza con sus tarifas alv 🙁

— César Galicia (@cesargalicia_) December 17, 2021