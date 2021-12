Henry Cavill revela quién ganaría un combate entre Superman y Geralt de Rivia

Pero la batalla que muchos fans imaginan es la que enfrentaría al brujo con el otro personaje icónico al que da vida el actor, Superman. Y aunque avisa que este combate es “imposible”, Cavill no duda al afirmar quién sería el vencedor.

MADRID, 17 de diciembre (EuropaPress).- La segunda temporada de The Witcher ya está disponible en Netflix. Ocho nuevos capítulos en los que Geralt de Rivia tendrá que, de nuevo, hacer frente a terribles monstruos y peligrosas criaturas mágicas.

“La verdad es que esta batalla nunca podría tener lugar porque se trata de dos personajes que representan el bien”, comenzó respondiendo el actor británico al ser interrogado por este enfrentamiento durante su visita a Madrid para presentar The Witcher. Pero, puestos a imaginar, Cavill no tiene dudas de que Kal-El se impondría a Geralt… pero eso sí, sin hacer sangre.

“Superman tiene un poder enorme y el de Geralt no lo es tanto, pero si nos ponemos en el caso de que Geralt tenga una gran preparación y Superman ayudándole un poco, por su forma de ser, dándole alguna oportunidad quizá hubiera algún tipo de batalla”, señaló Cavill que destacó que “eso es lo verdaderamente bueno de Superman, su personalidad y los ideales que representa”.

Unos valores que implican que, al estar ambos del lado del bien, Geralt y el Hombre de Acero nunca llegarían a luchar “y, en caso de hacerlo, nunca llegaría a matar a Geralt”. Además, Cavill quiso dejar claro que el brujo es lo suficientemente sabio para no iniciar una batalla con un emigo tan poderoso: “Aunque es muy divertido imaginarlo, Geralt no se parece en nada a Batman, no tiene todo ese ego”.

“Interpretar a Superman y a Geralt de Rivia es a la vez un privilegio y una responsabilidad, pero en primer lugar una responsabilidad. Se trata de personajes muy queridos por el público así que uno intenta asegurase de que, al menos la mayoría de la audiencia esté contenta con su adaptación en imagen real y si además están felices… ya es genial”, aseguró con entusiasmo.

“Yo mismo soy fan de estos personajes así que me parece un privilegio y muy emocionante poder meterme en su piel”, afirmó el actor británico durante una comparecencia ante los medios celebrada en el hotel Four Seasons de Madrid en la que estuvo presente CulturaOcio.com y en la que adelantó que la segunda temporada de The Witcher mostrará “el lado más intelectual” y “protector” de Geralt de Rivia.

