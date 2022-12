ENTREVISTA | Traiciones en Morena fueron factores de derrota en 2021: Clara Brugada

La Alcaldesa Clara Brugada declaró en entrevista con SinEmbargo Al Aire que ante las “traiciones” en Morena, es responsabilidad del partido establecer los criterios a seguir para evitar que algunos personajes tomen sus propias decisiones.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, afirmó en entrevista que las traiciones dentro de Morena han cobrado factura en el pasado, como sucedió en la elección de 2021 cuando el oficialismo perdió seis alcaldías en la Ciudad de México a causa de lo que, señaló, fueron los conflictos internos en el partido.

“Sí, también las traiciones internas fueron factores (en la elección de 2021), por eso decimos fue multifactorial, pero yo pienso que el factor decisivo fue el cerco informativo, ganamos la mayoría de diputados, ganamos la mayoría de secciones electorales, gobernamos la mayor cantidad de población, entonces creo que también hay que ponerlo en su justo termino esta situación”, declaró Brugada a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

La Alcaldesa de Iztapalapa, la demarcación más poblada de la Ciudad de México, indicó que el tema de las traiciones al interior de Morena deben resolverse por el mismo partido, al tiempo que recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya no manda en el partido y, ahora, es responsabilidad del partido establecer los criterios a seguir para evitar que algunos personajes tomen sus propias decisiones.

“Las traiciones también es un tema que tiene que ver con el partido, es decir, las reglas del juego están puestas en Morena y si queremos ser parte de estas definiciones, pues tenemos que acatarlas tenemos que cumplirlas y tenemos que tener un partido fuerte”, expresó.

Y añadió: “Andrés Manuel López Obrador que era el Presidente de Morena pues ya no está para tomar esas decisiones, entonces Morena tiene que aprender a tomar decisiones con criterios muy claros que están en nuestros estatutos y entonces los que no estén de acuerdo con este estos criterios, pues toman por sí mismos sus decisiones”.

Al ser cuestionada por Los Periodistas sobre cuál de los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República era su favorito, Brugada afirmó de manera tajante que Claudia Sheinbaum Pardo, actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pues dijo, es la persona indicada para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador y “puede ser una extraordinaria Presidenta”.

“Yo considero que Claudia Sheinbaum puede ser una extraordinaria Presidenta de la República, me parece que es tiempo de mujeres y por supuesto que yo creo que es el momento en que esta Cuarta Transformación pudiera profundizarse, pudiera continuar con los grandes ejes y sería un beneficio para la población que la continuidad de este gran proyecto lo siguiera Claudia”.

La Alcaldesa aseguró que Claudia Sheiunbaum ha demostrado ser una mujer capaz para gobernar, con una visión de izquierda y que ha conseguido logros importantes en la Ciudad de México como el impulso de diversos programas sociales, la renovación del transporte público, que ha colocado los intereses públicos por encima del interés privado.

“Es una mujer que ha demostrado gobernar esta gran capital del país con una visión de izquierda, de derechos, con una visión también que ha logrado resultados muy importantes para la ciudad, somos la ciudad más conectada, que ha logrado tener el derecho a la educación, programas sociales universales, es una ciudad que le ha apostado a la movilidad sustentable, el mejor transporte del mundo está en las zonas que más lo necesitan, en las más pobres, una de ellas Iztapalapa con el Cablebús y el Trolebús elevado. Es un gobierno que ha logrado hacer una diferencia importante, los intereses públicos por encima del interés privado, en fin, creo yo que el país después de esta gran experiencia de gobierno de Andrés Manuel pues obviamente necesita continuidad y necesita seguir innovando y haciendo un país de derechos”.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard, y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López aparecen como los tres principales aspirantes a suceder al Presidente López Obrador.

De acuerdo con la última entrevista de Reforma, Sheinbaum Pardo, cuenta con un 34 por ciento de la intención del voto; le sigue el Canciller Marcelo Ebrard con un 33 por ciento; Luis Donaldo Colosio Riojas alcanza el 27 por ciento; Ricardo Anaya, el 15 por ciento; Ricardo Monreal, el 12 por ciento; Margarita Zavala otro 12 por ciento; y Adán Augusto, el 11 por ciento.

No obstante, Clara Brugada afirmó que sin importar quién sea elegido como el abanderado presidencial de Morena en 2024 lo apoyará de manera incondicional, pero dejó en claro, que la Jefa de Gobierno es su favorita.

“Nosotros vamos a apoyar a quien se decida como yo decía al inicio, quien se decida a nosotros vamos a apoyar. Si me preguntan a quién prefiero, pues ya dije a quién, pero sí (vamos a apoyar a quien sea)”.

La Alcaldesa de Iztapalapa reiteró que todos los miembros de Morena deben respetar las decisiones que se tomen al interior del partido, empezando por las encuestas para elegir a los candidatos que competirán por cargos públicos en las elecciones venideras.

“Morena tiene como método definido en los estatutos las encuestas, entonces es muy importante decir que efectivamente las encuestas van a generar una decisión en el partido. Yo creo que todos debemos de respetarlas encuestas, la gente que esté interesada pues tenemos que partir de eso tenemos, sabemos y conocemos a Morena, hemos construido a Morena, soy fundadora de Morena y por supuesto que las encuestas deben seguir siendo el método para definir las candidaturas, Morena, sus militantes y las personas que estén en estos espacios, en estas coyunturas, pues tienen que respetarlo”.

Brugada dijo estar de acuerdo con las encuestas para definir candidatos e insistió en que todos los miembros de Morena deben respetar los estatutos para evitar caer en viejas prácticas como solían hacer los partidos que gobernaban en el pasado.

“Yo estoy de acuerdo en que sean las encuestas el método para lograrlo porque indirectamente la ciudadanía incide en definir quién considera que deba ser, ya se acabó como en otros partidos, el que la militancia decida que eso significa graves problemas en la toma de decisiones, en cambio, una encuesta, son las reglas de oro de Morena y pues hay que respetarlas”.

Agregó, que a pesar de los roces y choques generados en el partido por ciertos personajes que rechazan los métodos de elección de candidatos, la gran mayoría de los actores políticos está a favor de lo que establecen los estatutos de Morena.

“Yo creo que Morena tiene que pasar por ahí por respetar las decisiones la metodología está muy clara, la encuesta y sobre eso tenemos que irnos. Yo creo que sabemos lo que significan estas grandes transformaciones como para dividir Morena, a mí me parece que una división de Morena después de las decisiones de quién va al país o quién va a la ciudad no cabe y el pueblo está en eso, el pueblo tiene a sus favoritos o favoritas, pero también sabe que lo que se defina tenemos que apoyar. No hay como un ambiente de división en Morena, uno que otro por ahí, pero solito creo que va a darse cuenta de la situación. La gran mayoría estamos que lo que defina Morena tenemos que apoyar para continuar con la transformación”.

Finalmente, al ser cuestionada por Álvaro Delgado sobre si buscará la candidatura de su partido para la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada afirmó que “no son los momentos”, pero indicó que si llega a ser considerada para competir por el puesto lo hará.

“Yo soy muy disciplinada todavía no son los momentos, pero cuando llegue el momento en donde se considere que yo puedo servir estaré haciéndolo y pues sí sería una hermosa tarea transformar, seguir, continuar con esta gran tarea de transformación de esta ciudad, pero eso hasta que llegue el momento. Ahorita todos los días estamos concentrados y te digo todo lo que hagamos tiene un impacto en toda la ciudad”.

