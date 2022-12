El Yunque, Alfaro y MC

En el pecado lleva ahora la penitencia. Enrique Alfaro Ramírez aceptó o consintió con agrado que panistas simpatizantes de la ultraderecha se sumaran en su apoyo durante las campañas por la gubernatura de Jalisco de 2012 y 2018.

Además, incorporó a la estructura de su partido a otros albiazules que hora son parte medular de su proyecto, como José Manuel Romo Parra, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano y Alberto Esquer Gutiérrez, titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, quien se perfila como fuerte aspirante a ser candidato para la gubernatura de Jalisco.

“Yo creo que Movimiento Ciudadano es un alfil más de Morena y de (Andrés Manuel) López Obrador y que le está haciendo el juego a López Obrador y a Morena, yo lo tengo muy claro”, dijo el exgobernador panista de Jalisco Emilio González Márquez, en una charla con militantes de su partido en la sede municipal del PAN en Guadalajara, el jueves 8 de diciembre del 2022, según publicó el reportero Francisco de Anda Argumedo en el periódico Mural.

“¿Qué es lo que ellos dicen? somos el partido en crecimiento, no nos queremos contaminar. Por favor, ve la lista de los que integran Movimiento Ciudadano y pues es gente del PAN, del PRI, del PRD ¿cuál gente nueva?, ¿cuál ciudadano? hombre, pues muchos de ellos estaban aquí hace poco y eran nuestros dirigentes”, reprochó Emilio.

El también expresidente del Comité Directivo Estatal del PAN y ex Alcalde de Guadalajara, estimó que el Partido Naranja es un instituto político caudillista sin futuro, que busca lucrar con el porcentaje de votación que pudiera obtener en las urnas.

“Hay otros (partidos) que dependen de un caudillo, de un mesías, partidos sin personalidad, partidos como Movimiento Ciudadano o como Morena, que no tienen personalidad, que son caudillistas, que sí tienen un líder carismático, pero que dependen de esa persona. Ese líder va a pasar y el partido va a pasar”, sentenció González Márquez.

Reiteró el exgobernador panista que Movimiento Ciudadano no es una alternativa real: “Si ustedes se ponen a leer los principios de doctrina de Movimiento Ciudadano no es algo que tenga futuro, es caudillismo puro, y le está haciendo el juego a Morena, le está haciendo el juego a López Obrador, se están constituyendo en cómplices de la construcción de la dictadura y claro ellos quieren ser beneficiarios con tres, cuatro, cinco por ciento de votación que pudieron obtener, hacer la diferencia y lucrar porque eso sí hacen”.

González Márquez fue nombrado el agosto del 2021 delegado general del PAN en Quintana Roo, para los comicios del 5 de junio del 2022, por el presidente nacional de su partido Marko Cortés. Esas elecciones fueron finalmente ganadas por Morena.

El reproche de González Márquez es significativo pues representa la voz de una corriente panista que desde las elecciones de Gobernador del 2012 ha respaldado a Enrique Alfaro Ramírez.

Si rescatamos la crónica de las elecciones para Gobernador en Jalisco, del domingo 1 de julio del 2012, veremos que el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz ganó con 38.63 por ciento de los votos y que venció a Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, quien sumó 34.27 por ciento de sufragios.

En un lejano tercer lugar aparecerá el panista Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, con 19.85 por ciento de los votos.

El miércoles 1 de octubre del 2014 Guzmán Pérez Peláez presentó su libro Diálogos con mi conciencia, en el que relata lo que llamó la traición de un importante grupo de panistas vinculados a la ultraderecha, que gravitaban en la esfera de intereses de González Márquez, quienes además de que no apoyaron su campaña se inclinaron en favor de Alfaro Ramírez.

La lista de los llamados traidores la encabeza Emilio González Márquez, e incluye a algunos de quienes fueron sus colaboradores más cercanos, como Herbert Taylor, excoordinador de Innovación y Desarrollo; Antonio Gloria Morales, exsecretario de Educación Pública; Eduardo Mar de la Paz, exsecretario particular del Mandatario; Álvaro García Chávez, exsecretario de Desarrollo Rural; Miguel Ángel García Santana, exsecretario de Desarrollo Humano, así como Diego Monraz Villaseñor, quien se desempeñaba como secretario de Vialidad.

Monraz Villaseñor es actualmente secretario de Transporte en la administración estatal de Alfaro Ramírez.

En su libro, Guzmán Pérez Peláez describe una situación muy ilustrativa: “El colmo fue cuando me llegó un correo electrónico en el que una persona que trabajaba en una imprenta y era panista, se sorprendió e indignó cuando el propio Diego Monraz llegó a pedir la impresión de 60 mil calcomanías bajo el lema: ‘Vota diferente, Josefina Presidente, Alfaro Gobernador’. No podía creer semejante traición y descaro”.

Refiere: “En cuanto pude hablé personalmente con Josefina y se apenó muchísimo; me dijo que por supuesto ella estaba ajena a la maniobra y que le habían recomendado a Diego Monraz porque ella no lo conocía; también me confió que ella sufría situaciones parecidas con Felipe Calderón y su equipo”.

Habría que recordar que en la contienda por la Presidencia de la República del 2012 Monraz Villaseñor fungió como coordinador de la campaña de Vázquez Mota en Jalisco y Esquer Gutiérrez fue coordinador de giras de la misma candidata panista a nivel nacional.

En 2014, siendo Diputado local por el PAN, Esquer Gutiérrez se sumó a un grupo de diputados denominado “G-10”, que se condujeron como fracción parlamentaria, en estrecha colaboración con los legisladores de Movimiento Ciudadano, que lideraba el actual senador de la República Clemente Castañeda.

Cuando Alfaro ganó la Presidencia Municipal de Guadalajara en 2015, nombró a Monraz Villaseñor titular de la Coordinación de Servicios Municipales en el Ayuntamiento tapatío.

Muchos de los panistas que jugaron en favor de Alfaro Ramírez forman parte de una santa cofradía que infiltró al PAN desde principios de la década de los años 90, cuya misión fue instaurar su muy particular versión del reino de Dios en la tierra.

Este grupo, encabeza por González Márquez, quien gobernó Jalisco entre 2007 y 2013, siempre tuvo la bendición del segmento más conservador de la Iglesia católica, representada entonces por el Cardenal y Arzobispo Emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.

Esto fue documentado por el periodista de Lagos de Moreno, Álvaro Delgado Gómez, en tres libros: El Yunque. La ultraderecha en el poder, publicado en junio del 2003; El Ejército de Dios. Nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México, publicado en Octubre del 2004, y El Engaño. Prédica y práctica del PAN, publicado en noviembre del 2007.

También podríamos citar una información que apareció en el periódico Público de Guadalajara el lunes 18 de junio del 2007, que registraba declaraciones de Luis Paredes Moctezuma, ex Presidente Municipal panista de Puebla, exdirigente del Frente Universitario Anticomunista y militante confeso de “El Yunque” por más de 30 años.

Además de Emilio, entonces Gobernador de Jalisco, Paredes Moctezuma apuntaba como miembros de “El Yunque” –al igual que Álvaro Delgado en sus libros–, al Secretario General de Gobierno, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez; al Secretario de Desarrollo Humano, Martín Hernández Balderas; al Secretario de Cultura, Jesús Alejandro Cravioto Lebrija; a la Contralora estatal, María del Carmen Mendoza Flores; al coordinador de Innovación Gubernamental, Herbert Taylor Arthur; al coordinador de la Gran Alianza por Jalisco, Leonardo García Camarena; al exsecretario particular del Gobernador, José Antonio Gloria Morales; y a Alonso Ulloa Vélez, excoordinador de Políticas Públicas y luego Secretario de Promoción Económica.

Los panistas que articulan Movimiento Ciudadano en Jalisco, el más sólido bastión del partido naranja en el país, quieren ahora cobrar factura. Saben que para vencer a Morena y sus aliados y evitar lo que ellos denominan una dictadura comunista en México, la oposición necesita consolidar una alianza en la que hace falta Movimiento Ciudadano.

La punta de lanza para presionar a Alfaro y a Movimiento Ciudadano a sumarse a la coalición opositora de PAN, PRI y PRD, son sus viejos aliados vinculados a la ultraderecha.

