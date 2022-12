Elon Musk restablece las cuentas suspendidas en Twitter de varios periodistas de EU

Los periodistas, pertenecientes a medios como The New York Times, The Washington Post o la propia cadena CNN, habían compartido enlaces a dicho perfil de Twitter, motivo por el magnate consideró que era necesario suspender sus cuentas.

Madrid, 17 de diciembre (Europa Press).– El dueño de la red social Twitter, Elon Musk, ha anunciado este viernes a última hora el restablecimiento de las cuentas de los periodistas cuyos perfiles fueron suspendidos de la plataforma por haber revelado supuestamente información personal sobre el propio magnate.

Así lo ha anunciado el multimillonario después de realizar una encuesta abierta en la que preguntaba sobre si restablecía las cuentas de los periodistas tras acusarlos de poner en peligro a su familia.

“El pueblo ha hablado. A las cuentas que duplicaron mi ubicación se les levantará la suspensión ahora”, ha aseverado Musk, después de que la encuesta haya obtenido un 58.7 por ciento de votos contrarios a la suspensión.

The people have spoken. Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Twitter bloqueó el jueves las cuentas de varios periodistas que habían informado sobre la prohibición de un perfil que se dedicaba a publicar actualizaciones en tiempo real sobre el paradero del avión privado de Musk, según informó CNN.

Los periodistas, pertenecientes a medios como The New York Times, The Washington Post o la propia cadena CNN, habían compartido enlaces a dicho perfil de Twitter, motivo por el magnate consideró que era necesario suspender sus cuentas.

“Criticarme todo el día está bien, pero publicar mis ubicaciones en tiempo real y poner en peligro a mi familia no lo está”, afirmó el dueño de la plataforma en un tuit publicado el jueves.

ElonJet – the account that tracks @elonmusk’s private jet – has been suspended pic.twitter.com/3sfQNpNdnU — Leonardo Puglisi (@Leo_Puglisi6) December 14, 2022

“Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros del The New York Times, el FBI estaría investigando, habría audiencias en el Capitolio y (Joe) Biden daría discursos sobre el fin de la democracia”, ironizó Musk poco después.

Estas prohibiciones plantean una serie de preguntas sobre el futuro de la plataforma, ya que tras su adquisición por parte del multimillonario a principios de noviembre, Twitter ha compartido sus aspiraciones a defender la libertad de expresión, llegando incluso a desbloquear la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que permanecía suspendida desde el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press