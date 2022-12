Autoridades descubren que reos construían un túnel para escapar de penal en Zacatecas

Las autoridades estatales detallaron que en la zona donde se realizaban las obras habían unas planchas de concreto, y estaban ocultas bajo algunos camastros.

Ciudad de México, 17 de diciembre (RíoDoce).- Un grupo de reos construían un túnel para escapar del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, en el estado de Zacatecas, confirmó el Gobernador David Monreal Ávila.

“Donde se hizo ese túnel le antecedía unas planchas de concreto, ahí donde estaba; o sea no era un asunto, pues, tan sencillo. Lo estuvieron ocultando ahí con unos camastros, unas cosas, pero se estima que ya tenían algún tiempo”, explicó el Gobernador.

El descubrimiento se dio durante la noche del jueves cuando custodios lo descubrieron en el anexo 1, registrando una movilización de las fuerzas de seguridad tanto dentro como fuera del penal de Cieneguillas.

El 4 de diciembre se registró un intento de fuga el cual derivó en el bloqueo de carreteras e incendio de vehículos, en una jornada caótica para Zacatecas que se tornó tendencia a nivel nacional.

