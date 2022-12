Un bebé de 2 meses fallece en naufragio de migrantes cerca de costa griega de Lesbos

Madrid, 17 de diciembre (Europa Press).- Médicos sin Fronteras ha confirmado este sábado la muerte de un bebé de dos meses en el naufragio de un grupo de migrantes cerca de la costa griega de Lesbos.

La operación de rescate, ocurrida el viernes, se saldó con el salvamento de 34 supervivientes, dos de los cuales tuvieron que recibir “cuidados urgentes”, según ha confirmado la ONG en su cuenta de Twitter.

‼️ Yesterday MSF and the Greek authorities received an alert of people in need after a shipwreck off the coast of #Lesbos . MSF provided medical and psychological support to 34 survivors. Tragically, a 2-months old baby was found dead. Two people were referred for urgent care.

Por otra parte, las organizaciones humanitarias alemanas Sea-Eye y Mission Lifeline han informado este sábado del rescate de 90 migrantes durante las últimas horas en aguas del Mediterráneo central.

Ya este sábado el “Rise Above” ha rescatado a 27 personas sirias que están ya a bordo de la embarcación de rescate. Algunas sufrían nauseas y estaban agotadas, ha indicado Mission Lifeline.

According to the group, there were 16 more people on the boat who managed to land on the island. Among them, there is allegedly the mother of the dead baby which we could not find. As of now, the 16 people are still missing.

