Recetario para la memoria: Navidad contra el olvido

“A Adán le encantaban las quesadillas de flor de calabaza. Comerlas iba más allá del deleite del sabor delicado, casi imperceptible de la flor, combinado con esa amargura del epazote y lo crujiente de la masa dorada al comal. El sabor era sólo una parte del festín”.

Hoy, más que nunca, la memoria y la lucha de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos son reservas morales contra la impunidad y el silencio. Hay más de 100 mil personas en México y 3 mil 800 en Guanajuato cuya ausencia es una herida abierta y que deben ser buscadas. Independientemente de las cifras y los registros, es un hecho que miles de familias, de nueva cuenta, tendrán sillas vacías en sus mesas durante estas fechas tan importantes y simbólicas. Es el vacío de la violencia sufrida, de la ausencia indecible y de la indiferencia social e institucional.

Para contrastarlo y denunciarlo desde las cocinas, corazones pulsantes de los hogares mexicanos y de los recuerdos más queridos de quienes fueron desaparecidos en estos años de guerra, 74 mujeres buscadoras de Guanajuato, integrantes de diez colectivos e independientes, ofrecieron su testimonio, sus imágenes, sus recetas, su cariño y su esperanza para un proyecto editorial, gastronómico, fotográfico y social: El Recetario para la Memoria Guanajuato, coeditado por la Universidad Iberoamericana León, vio la luz en 2023 y tiene como antecedente el Recetario para la Memoria Sinaloa, un proyecto realizado en 2020 con el colectivo de las Rastreadoras de El Fuerte y encabezado por la fotógrafa Zahara Gómez Lucini.

La versión Guanajuato del recetario es para una Navidad de dignidad y contra el olvido. Las ganancias van enteramente a favor de las colectivas buscadoras del estado. Puede pedirse en la página www.recetarioparalamemoria.com pero también se encuentra en Amazon, librerías Gandhi, FCE, y publicaciones universitarias de la Ibero CDMX, Ibero León, Ibero Puebla, e Iteso de Guadalajara.

El libro huele a memoria viva y resistencia colectiva en que se mezclan la sabiduría de la cocina popular y el arte culinario, capturado por la cámara impecable de Zahara Gómez y los textos de la periodista y escritora Daniela Rea. Es el resultado de un gran esfuerzo conjunto, pues, además de las integrantes de los colectivos, participaron la coordinadora del proyecto, Alejandra Díaz, defensora de derechos humanos e integrante del colectivo Buscadoras Guanajuato, la diseñadora Clarissa Moura, y varias organizaciones como Artículo 19, la misma Ibero León, la Imprenta Panorama, la red de Periodistas de a pie, Open Society, y el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), a través de la vertiente Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, 2021.

En Guanajuato, de donde surgió la necesidad de visibilizar la problemática de la violencia y la resistencia de las familias, el sistema de procuración de justicia y el Poder Judicial fracasan en su papel de garantes del estado de derecho, de la protección y la convivencia social, ante el desbordamiento de crimines de alto impacto y violaciones graves a los derechos humanos en la entidad.

El 16 de agosto pasado la fFscalía y el Poder Judicial del estado frustraron la Justicia en el caso de Javier Barajas, asesinado el 29 de mayo de 2021 en su pueblo natal, Salvatierra, por buscar y encontrar a su hermana, Lupita, en una fosa común. El juez absolvió a los imputados, dando un terrible mensaje de impunidad e indolencia hacia las víctimas, lo que pone en riesgo a la familia Barajas y a todos los colectivos de búsqueda de Guanajuato. Allí, decenas de buscadoras viven desplazadas o amenazadas y seis personas fueron asesinadas por el hecho de buscar en tan solo tres años.

No hay justicia ni reparación para ellas, ya que no hay sentencias y el Estado no reconoce sus responsabilidades, abonando a la repetición impune de las violencias.

En octubre de 2020, el pueblo mágico de Salvatierra se volvió epicentro de dolor e indignación por el hallazgo de 80 personas inocentes, enterradas ilegalmente en un predio muy cercano al centro, mismo que había sido utilizado durante años por los perpetradores como un sitio de exterminio, sin que ninguna autoridad supuestamente lo detectara o resolviera intervenir.

Frente a la persistencia de las redes criminales y las tergiversaciones del Gobierno estatal, el colectivo local, Ángeles de Pie por Ti, lucha por la creación de un jardín de la memoria, la no repetición y la justicia, por un espacio de vida que rescate y proteja aquel sitio, que dignifique a las víctimas, sensibilice a la sociedad y promueva la búsqueda de quienes aún faltan. Mientras esperan respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades, que lamentablemente voltean la mirada para otro lado, las familias trabajan la memoria dolorosa del pasado para afrontar un contexto sombrío, sembrar luz y esperanza, y construir presentes dignos para todos y todas.

Se trata tan solo de algunos ejemplos de las tantas batallas por la memoria y la dignidad que llevan a cabo familiares y colectivos en el estado. Este, desde 2018, ostenta el triste récord de homicidios dolosos y más de quinientas personas han sido recuperadas en centenares de fosas comunes ilegales, gracias al empuje que dieron a las búsquedas de campo las 23 agrupaciones guanajuatenses creadas en estos años.

Ahora, a través de la cocina y la memoria, contra la soledad y el olvido en esta Navidad, tenemos el Recetario, hasta encontrarles.

“La otra parte era despertar todos los sábados y subir con su mamá y sus hermanas al cerro que se elevaba más allá de su casa, un cerro que ellos bau­tizaron como “La colina”. Subir, trepar a los árboles, escuchar a los pájaros y recolectar flores de calabaza que crecían silvestres en el camino. Flores que luego rellenarían las tortillas que María Elena Rodríguez había torteado”.

ADÁN ZAVALA RODRÍGUEZ. Fue desaparecido el 25 de agosto del 2019, tenía 30 años. Su cuerpo fue encontrado 16 meses después. Su madre Ma. Elena Rodríguez, del colectivo ¿Dónde están? Acámbaro, acompaña a otras mujeres a encontrar a sus amores, en homenaje a Adán.

Fabrizio Lorusso https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.