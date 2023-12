Sheinbaum presenta la Coordinación de Jóvenes por la Transformación; ¿quiénes están?

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo presentó este domingo la Coordinación de Jóvenes por la Transformación, la cual reúne a hombres y mujeres jóvenes que serán parte de su precampaña como precandidata de la izquierda a la Presidencia de México.

Desde el Parque Cantera, ubicado en la Ciudad de México, aseguró que “la transformación es de jóvenes o no es transformación”, motivo por el que esta nueva área se encargará de sumar a todas las juventudes para construir el siguiente piso de la llamada Cuarta Transformación (4T).

En el evento, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las y los jóvenes a que se apropien del movimiento y a que caminen por todo el país para que otras personas de su generación que se desempeñan en los distintos sectores puedan conformar un equipo plural e incluyente, sin que nadie esté por encima de los demás.

“A mí me gusta que haya muchos jóvenes y que este movimiento sea de millones de jóvenes porque no es un asunto exclusivamente individual, es un asunto social, y aquí quienes no luchamos por los derechos de los hombres, de las mujeres, de la diversidad, por el acceso a los derechos, por una sociedad que tenga acceso a derechos, entonces nos vemos individualmente y no nos vemos en colectivo”, dijo.