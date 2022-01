El repunte de casos COVID alimenta en las redes un mercado de pruebas falsas

Autoridades sanitarias alertaron sobre la venta de pruebas falsas para detectar el contagio de COVID-19, principalmente en el Valle de México, que pueden arrojar resultados negativos aún cuando una persona se encuentre infectada por el SARS-CoV-2.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La cuarta ola de COVID-19 provocada por la variante Ómicron, que es más contagiosa que Delta, ha dado pauta a un mercado de pruebas falsas para detectar esta enfermedad, impulsado por la escasez de pruebas originales y las largas esperas para realizarse un análisis en los módulos establecidos por el Gobierno.

La demanda por detectar casos COVID se ha visto reflejada en los buscadores y redes sociales, a donde las personas han acudido para rastrear la disponibilidad de estos insumos. En Google, por ejemplo, se ha disparado la búsqueda del término “Pruebas COVID”, particularmente en el Valle de México, mientras que Facebook se comercializan supuestas pruebas de detección rápida.

Cuando se registró la tercer ola de contagios por COVID-19, entre junio y agosto de 2021, tuvieron lugar infinidad de vendas fraudulentas de oxígeno y de falsas vacunas, mediante plataformas sociales, por parte de oportunistas, quienes se aprovecharon de la desesperación de quienes necesitaban conseguir estos artículos.

Ahora, ante la llegada de la variante Ómicron, que disparó el número de casos COVID-19 en sólo unos días, las autoridades sanitarias en México han alertado sobre la venta de pruebas apócrifas que presuntamente pueden detectar el contagio de esta enfermedad, pero que no cuentan con el aval de los organismos correspondientes.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que las pruebas sanguíneas no son útiles para diagnosticar la presencia activa del virus SARS-CoV-2 y pueden arrojar resultados negativos aún cuando una persona se encuentre infectada.

En un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Twitter, el organismo exhortó a la población a evitar este tipo de test, también conocido como “prueba de cajita”, ya que, enfatizó, las pruebas serológicas no pueden ser utilizadas como método diagnóstico ni para descartar la infección, ni reemplaza el uso de pruebas antígeno o las PCR.

“Cofepris y la DGE (Dirección General de Epidemiología) hacen un llamado para evitar hacerse pruebas de ‘cajita’, como se les denomina, que requieren una muestra de sangre”, ya que, dijo, “no tienen utilidad para el diagnóstico de la presencia activa del virus, e incluso durante la fase aguda de la enfermedad pueden dar resultados negativos”, lo que representa un riesgo para la población.

¿Te han ofertado pruebas sanguíneas para diagnosticar #COVID19? Estas carecen de utilidad epidemiológica y medica para identificar o descartar la presencia activa del virus. Evita realizarte este tipo de pruebas👇🏻https://t.co/M8IKVAz9NQ pic.twitter.com/qFslHyj3b4 — COFEPRIS (@COFEPRIS) January 13, 2022

Por su parte, la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, mediante la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa), identificó, hasta el momento, nueve marcas de pruebas de sangre, saliva y nasales que se comercializan en Facebook, desde los 170 pesos hasta los mil 500 pesos, las cuales no han sido aprobadas por la Cofepris.

Estas son: Covistix de Sorrento Therapeutics; Really Novel Coronavirus de Hangzhou Realy Tech Co; y el Kit de detección de antígenos de Szybio Life Origin Biotech. Además, la Prueba Rápida de Antígenos Sars-Cov-2 de Amunet; Sars-cov-2 Rapid Test de Zhuhai Langfeng Biotech; Fastep: Covid19 de Assure Tech; Vivadiag: Sars-cov-2 ag saliva rapid test. fabricante: Vivachek Biotech (Hangzhou) co. ltd.; Hotgen Covid-19 de Beijing Hotgen Biotech; y One Step Test For Sars-cov-2 Antigen de Getein Biotech.

La dependencia capitalina llamó a la población, mediante un comunicado, a no adquirir este tipo de tests, ya que, subrayó, pueden ser pruebas apócrifas, y emitir un negativo falso, que pondría en riesgo a quienes convivan con una persona contagiada de COVID-19 sin saberlo, por lo que también pidió a los ciudadanos denunciar la venta de este tipo de artículos.

En un rastreo por Marketplace, la sección de compras de Facebook, SinEmbargo pudo comprobar la venta de estas pruebas, principalmente en la Ciudad de México. En algunos casos, incluso, se ofrece con algún video en el que se explica la manera en que se debe realizar el test.

LA LLEGADA DE ÓMICRON

El pasado 3 de diciembre se detectó el primer caso de COVID-19 provocado por la variante Ómicron en la Ciudad de México, fue “una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica; tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado”, detalló el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mediante un tuit.

Menos de un mes bastó para que el número de contagios en México ascendiera de manera vertiginosa, que se viO impulsado por las celebridades decembrinas, las cuales se llevaron a cabo sin ningún tipo de restricción. Hasta este domingo 16 de enero, la Secretaría de Salud reportó que el país tiene un acumulado de cuatro millones 368 mil 314 casos de COVID-19 y 301 mil 410 decesos totales.

La cifra más alta de contagios por SARS-CoV-2 se dio el sábado con 47 mil 113 casos, mientras que el domingo se detectaron otros 19 mil 132 nuevos. Además, los días martes, miércoles, jueves y viernes se reportaron 33 mil 626, 44 mil 187, 43 mil 523, 44 mil 293 casos, respectivamente.

Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión universitaria para la atención de la emergencia del coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que, ante el incremento de la demanda de pruebas de detección de COVID-19, se han popularizado tres tipos de test.

El experto detalló que esta pruebas son: de sangre que, afirmó, no sirven porque no logran detectar la presencia del virus SARS-CoV-2; las pruebas rápidas de antígenos, que pueden utilizar quienes han presentado síntomas de COVID-19, pero que requieren de una gran cantidad de saliva o mucosidad, para que arrojen el resultado.

En entrevista para el programa Café y Noticias, que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, destacó que la prueba PCR es la más sensible y confiable para diagnosticar si una persona está contagiada de coronavirus, ya que no necesita de una gran cantidad de saliva o mucosa, y se puede realizar a partir del cuarto día en que se sospeche de un posible contagio, sin importar que la persona presente síntomas o no.

Este lunes, la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (UNIFACC) se unió a la alerta sobre la venta de pruebas falsas para la detección de COVID-19, también en el Estado de México, las cuales se venden en redes sociales y plataformas de mensajería.

Oscar Zavala, presidente de la UNIFACC, explicó que estas pruebas se ofrecen a bajo costo en Facebook y en grupos de vecinos en WhatsApp, en donde se venden desde 80 pesos. “Estamos observando que en el mercado informal están comercializando pruebas que no tienen registro de la Cofepris y esto obviamente no nos garantiza el resultado”, dijo el médico de acuerdo con declaraciones citadas por el diario Milenio.

“Vecinos, salgan de dudas después de estas fiestas decembrinas y realícense prueba COVID rápida desde la comodidad de sus casas. Puede ser oral o nasal para la comodidad de los pequeños y de ustedes (Me quedan pocas piezas orales)…100 pesos cada una y kit de 5 pruebas para toda la familia o amigos 380 pesos”, se indica en las publicaciones.

Añadió que los vendedores están aprovechando el incremento de casos positivos al virus en esa entidad, así como de la desesperación de los pacientes, quienes recurren a las pruebas apócrifas, debido a que en muchos casos no alcanzan una prueba gratuita de las que el Gobierno ha implementado o tardan hasta 10 horas en ser atendidos.

En su conferencia del pasado 13 de enero, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pidió a la población no adquirir este tipo de pruebas, ya que se desconoce su procedencia, y no cuentan con la regulación de las autoridades sanitarias, y agregó que en caso de que existan denuncia por la comercialización de esta pruebas falsas se debe hacer una investigación.

Asimismo, indicó que nuevamente se instalaron macrokioscos en donde la población se puede realizar la prueba de detección de COVID.19, en donde la demanda ya está disminuyendo, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promovió la incapacidad electrónica, para que las personas eviten hacer largas filas en espera de realizarse el análisis correspondiente.

“En la mayoría de las filas eran realizadas por personas que querían una prueba negativa para regresar a trabajar, pero con la propuesta del IMSS de que si la persona tiene síntomas y sin necesidad de presentar la prueba se le da la incapacidad electrónica y de igual manera el alta médica”, dijo la mandataria capitalina.

A la iniciativa del IMSS se sumó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que también ofrecerá pruebas de anticuerpos y PCR para adultos y niños, la cual se realiza por medio de una muestra orofaríngea, que se consigue por medio de un raspado de garganta.

Si tienes dudas de tener #Covid19 🦠 qué esperas para agendar tu cita y realizarte una prueba de anticuerpos o PCR para adultos y niños 🧒👦en la Facultad de Ciencias @LaNSBioDyT 👉 https://t.co/qZPnUOetGC #VidaEnCiencias #PonteLaVacuna #SigueCuidándote pic.twitter.com/SZsiIvNEap — Facultad de Ciencias UNAM (@fciencias) January 13, 2022

Las autoridades sanitarias de la capital mexicana también pidieron a la población que, de presentar síntomas como dolor de garganta, fiebre, escurrimiento nasal y cuerpo cortado, se asuman como positivos por contagio de coronavirus, sin necesidad de practicarse alguna prueba, y se aíslen para evitar más contagios.

“En caso de presentar síntomas, es preferible asumirse como caso positivo, sin aplicarse la prueba, aislarse inmediatamente y llamar a LOCATEL (55-5658-1111) para recibir atención médica”, indicó la autoridad por medio de un comunicado.

“La recomendación es aislarse y monitorear la oxigenación y temperatura, para identificar signos de alarma (oxigenación menor a 90 por ciento y fiebre de 38-39 grados). También avisar inmediatamente a los contactos directos para que se aíslen, no poner en riesgo a los familiares y cortar la cadena de contagios”, añadió la dependencia capitalina.

📢 #Atención Información para la población ante la pandemia por #COVID19. pic.twitter.com/LM3Rs9DtUn — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) January 8, 2022

El doctor Hector L. Frisbie, especialista en salud pública, coincidió a su vez con las recomendaciones de la Secretaría de Salud Capitalina, e indicó que en caso de presentar síntomas o sospechar de un contagio de COVID-19, que no sea un cuadro grave, lo más recomendable es quedarse en casa para evitar la propagación del virus.

“Si tiene síntomas, quédense en su casa, estamos en una pandemia. Cuando yo tengo síntomas que se pueden relacionar con los síntomas de lo que está causando la pandemia debo asumir que tengo esa infección. Sólo si tengo la necesidad y los recursos para confirmar, pues lo hago. Quédense en casa y sigan monitoreando su oxigenación”, dijo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

En la capital mexicana, que es una de las más afectadas ante el incremento del número de casos positivos de COVID-19, lo que podría motivar el cambio de color en el semáforo epidemiológico, las autoridades no contemplan imponer restricciones a la movilidad, ni en las actividades recreativas o educativas.

“Por ahora, nosotros no tenemos contemplado, independientemente del color del semáforo epidemiológico, [implementar] restricciones a las actividades, educativas, sociales, económicas de la ciudad”, comentó Edurado Clark, Director General de Gobierno Digital de la capital mexicana, en entrevista para el programa Café y Noticias, que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo al Aire.

Sólo el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, implementó desde el pasado viernes una la reforma al artículo 164 del Bando Municipal, que establece como obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, por lo que autoridades iniciaron recorridos para invitar a los ciudadanos a cumplir la norma, así lo informó el Presidente Municipal Fernando Vilchis Contreras.

#Útil | Un #CubreBocas nos puede salvar la vida, por eso tomamos decisiones responsables que más allá de sancionar quieren que te mantengas saludable. No pienses en el arresto, mejor piensa en usar a tiempo esta barrera contra el #COVID19.@SSalud_mx@SaludEdomex@SaludSPPS pic.twitter.com/FFbpA3eHDv — Fernando Vilchis (@FerVilchisMx) January 13, 2022

Durante los operativos, un ciudadano fue arrestado por no utilizar la mascarilla y negarse a acatar el exhorto por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, el cual fue remitido a la Oficialía Conciliadora de Las Américas donde cumple ocho horas de arresto inconmutable, publicó el portal A Fondo.

