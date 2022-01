AMLO defiende nombramientos de cónsules y embajadores; tenemos buena opinión, afirma

El Presidente López Obrador destacó que los propuestos tienen el derecho a participar debido a que los funcionarios representan a México en el extranjero y no a un partido político.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes los nombramientos de la exgobernadora priista Claudia Pavlovich y de Pedro Agustín Salmerón en la Cancillería mexicana, y aseguró que su Gobierno tiene una buena opinión de todos los personajes propuestos que representarán al país en el extranjero.

“Ayer se dieron a conocer en efecto nombres de quienes van a representar a nuestro país en el extranjero, algunas embajadas prácticamente. La mayoría, como tú lo mencionas, fue bien aceptada en redes sociales básicamente y en medios. Y hubo cuestionamientos para exgobernadores del PRI (Partido Revolucionario Institucional), básicamente del presidente de ese partido que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo y también otras protestas”, señaló.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que hasta el momento no hay ninguna denuncia ni queja contra los propuestos, por lo que son elegibles para representar a México.

Las personas que fueron nombradas como #embajadores pero que vienen del #PRI fueron amenazadas con ser #expulsados de este partido si aceptan el cargo. pic.twitter.com/hKUhcCaN7H — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 18, 2022

“Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos, por eso hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos. En el caso de los exgobernadores, pues no hay denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran. Me consta que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos”.

En el caso del historiador Pedro Salmerón, quien es señalado de presunto acoso sexual, el Presidente López Obrador mencionó que no hay denuncia formal en su contra, por lo que dijo que “hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso”. “También que los exgobernadores del PRI decidan estas propuestas, tienen que ser avaladas en el Senado. Es un proceso que se inicia”.

Incluso, el mandatario federal destacó su labor como historiador: “Pedro Salmerón es un historiador de primera. […] Él es doctor en Historia, es una gente muy preparada, por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas para no adelantarnos”.

El nombramiento de Pedro Salmerón como embajador en Panamá fue criticado por sus acusaciones de acoso durante el #MeToo Hoy en la #mañanera el presidente @lopezobrador_ dijo que no hay pruebas ni denuncias oficiales. “Es un historiador de primera” 😒🙄 pic.twitter.com/kWqx9wgcEK — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 18, 2022

“Desde luego como vivimos en una democracia y aspiramos a que esto sea constante, y podamos vivir en pluralidad, que se garantice el derecho a disentir, hay opiniones en contra y las respetamos. Vamos a esperar a ver qué resulta”, añadió.

Cuestionado sobre promover a priistas para embajadas y consulados en el extranjero, López Obrador respondió que México es un país plural y que todos tienen el derecho a participar debido a que los funcionarios representan al país y no a un partido político.

“Repito, México es una democracia, es un país democrático y todos tenemos derecho a participar. El Gobierno no debe ser faccioso. El Gobierno no puede representar, como era antes, a un partido. El Gobierno es de todos. Si están participando ellos, es porque queremos que México se exprese en el mundo como es: plural”.

“¿Ustedes creen que en el Servicio Exterior Mexicano todos son de Morena? Les puedo garantizar que son la minoría y, sin embargo, se ha respetado a quienes tienen militancia en otros partidos y trabajan en el Servicio Exterior porque han cumplido. No importa de qué partido son”, agregó.

López Obrador dio a conocer que incluso invitó al exgobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, a participar, sin embargo, explicó que al tener doble nacionalidad no puede ser Embajador de México.

“Invité a participar a un exgobernador del PAN (Partido Acción Nacional), a Corral, nada más que tiene doble nacionalidad y para ser Embajador se requiere tener una nacionalidad, ser mexicano y si se tienen dos, hay que renunciar. Entonces estamos buscando que todos ayudemos y que todos representemos a México, y no van a ir los embajadores a hacer labor partidista, van a representar a nuestro país”, concluyó.

El día de ayer, López Obrador realizó distintos nombramientos entre los más destacados el de Claudia Pavlovich, que gobernó Sonora con el PRI, para titular del Consulado de México en Barcelona; el historiador Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la Embajada de México en Panamá, y Carlos Miguel Aysa González, exgobernador de Campeche con el PRI, a la Embajada de México en República Dominicana.

Tras las designaciones, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente Nacional del PRI, informó que los exgobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa podrían ser sancionados de aceptar las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los exgobernadores @ClaudiaPavlovic y @AysaGonzalez fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del Partido. De aceptar la propuesta del Gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas incluida la expulsión”, advirtió Moreno Cárdenas en Twitter.

Las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos. Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y actuaremos en consecuencia. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 18, 2022

Además, expuso que “las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos” y agregó que estará atento a la decisión que se tome y se actuará en consecuencia.