Escuelas “no son centros de contagio”; el repunte de casos fue en vacaciones: Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguró que la reapertura de las escuelas no provocó más contagios, pues el repunte llegó en el periodo vacacional. Además, recalcó la importancia de la vacunación.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo/EFE).- Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que las escuelas no son un centro de contagio de COVID-19 y que el repunte en México ocurrió durante las vacaciones de invierno.

Durante la conferencia de prensa matutina, el Subsecretario mencionó que aunque los contagios por COVID-19 en menores de edad se han mantenido estables, el rebrote no ocurrió con la reapertura de las escuelas, sino en medio del periodo vacacional que tuvieron.

“No son de manera particular centros de contagio. A lo largo de varios meses, septiembre, octubre, diciembre inclusive, fue bajando el número de contagios en niños, niñas y adolescentes conforme se reducía la epidemia. Esto a pesar de que el 30 de agosto se abrieron las escuelas, es decir, abrir las escuelas no tuvo un impacto en producir más contagios durante ese periodo”, destacó el funcionario en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Según la gráfica mostrada, el porcentaje de casos por grupo de edad es del uno por ciento, de 0 a 4 años en el regreso a clases y en la cuarta ola; de 5 a 11 años es del tres por ciento desde el regreso a clases y el dos por ciento en la cuarta ola; mientras que de 12 a 17 años fue del cinco por ciento en el regreso a clases y el cuatro por ciento en la cuarta ola.

Los contagios se derivan de la expansión de la variante Ómicron, por lo que López-Gatell Ramírez agregó que “¿en las escuelas es porque fueron abiertas? Lo que nos muestra la evidencia es que no porque el momento de repunte de la epidemia de COVID-19 también en menores de edad ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones no fue por abrir las escuelas. Durante las vacaciones es cuando empezó, al igual que en adultos, la epidemia a repuntar”.

“Ahora tenemos un rebrote de los casos COVID fundamentalmente a expensas de la variante Ómicron. Y uno pensaría si las escuelas además producen una mayor proporción de casos en las poblaciones escolares, la respuesta de la evidencia también es que no, el porcentaje de casos de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes se ha mantenido estable a lo largo de toda la epidemia”, expuso.

Por dichas razones, el funcionario destacó la importancia de las vacunas contra el coronavirus, pues 65 de cada 100 personas hospitalizadas no estaban vacunados o no habían concluido el esquema.

“Vean el enorme contraste entre los casos y hospitalizaciones y defunciones. Los casos son 10 veces mayor a las hospitalizaciones y defunciones, es una diferencia sustancial, crecen rápidamente pero hospitalizaciones no. No es particular del país, ocurre donde ómicron es la variante predominante”, aseveró.

También comentó que la mayoría de pacientes contagiados por la variante Ómicron presenta tos, fiebre y dolor de garganta, pero a los pocos días se reponen, y “sólo una pequeña minoría, llegan a ser hospitalizados y fallecer”.

La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este lunes 17 mil 101 nuevos contagios de la COVID-19 para un total de cuatro millones 385 mil 415 casos, además de 59 muertes para llegar a 301 mil 469 decesos totales.

En México, en los reportes de domingo y lunes las cifras bajan debido al procesamiento de información del fin de semana.

La cifra más alta de contagios de la pandemia se dio el pasado sábado, cuando se reportaron 47 mil 113. Además de que el miércoles, jueves y viernes se reportaron 44 mil 187, 43 mil 523 y 44 mil 293 casos, respectivamente.

De la cifra de casos confirmados, hay 285 mil 713 activos, que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y suponen el 6.2 por ciento del total.

¡Fueron las vacaciones! No, no fue por ir a la escuela el repunte de contagios, Hugo López-Gatell afirmó que los casos en niños sucedió en las vacaciones. pic.twitter.com/i6GCllXRLt — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 18, 2022

Este lunes, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en su rueda de prensa matutina tras una semana de aislamiento debido a su contagio de coronavirus.

“Ya salimos del contagio, nos fue bien. Es demostrable que esta variante [Ómicron] no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación”, dijo el mandatario desde el Palacio Nacional.

En los últimos días se han visto en México largas filas de personas que buscan —a veces sin éxito— realizarse un test en centros públicos y privados.

A diferencia de otros países, México pasó unas fiestas navideñas sin restricciones por la pandemia. Y pese al alza de contagios, el Gobierno mexicano ha defendido su gestión de la crisis sanitaria y ha descartado una cuarta ola de la COVID-19.

Las autoridades también indicaron que dentro del programa de vacunación se han administrado 156.04 millones de dosis, al sumar 157 mil 442 durante la última jornada.

El Gobierno de México afirma que es el séptimo país que más dosis ha aplicado en números absolutos.

De sus 126 millones de habitantes, 82.99 millones en el país tienen al menos una dosis de la vacuna.

En tanto, 75.68 millones ha completado su esquema de vacunación.

Desde finales de diciembre de 2020 han llegado a México 201.3 millones de dosis vacunas de las estadounidenses Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino y Sinovac.