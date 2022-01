¿Qué es una enfermedad endémica y por qué es apresurado señalar a la COVID como una?

La reducción en los números de hospitalizados por COVID-19 ha llevado a alguno países a tratar de identificar el virus como endémico, sin embargo, los expertos destacan que es muy pronto para definirlo de esa forma.

Madrid, 18 de enero (Europa Press).- Este pasado lunes el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez afirmó en una rueda de prensa que el Ejecutivo lleva semanas trabajando en un plan para tratar la COVID-19 como una “enfermedad endémica”, y similar a la gripe, dada la baja mortalidad actual, situada en un uno por ciento frente a las tasas del 13 por ciento registradas al inicio de la pandemia.

¿Qué significa que una enfermedad sea endémica? La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos define que una enfermedad es “endémica” cuando “siempre se presenta en una población dentro de un área geográfica”. Por ejemplo, dice que la malaria es una enfermedad endémica en partes del sur de África, del desierto del Sáhara. La RAE española, por su parte, señala que se trata de una “enfermedad que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país o comarca”.

Pero para tener los conceptos un poco más claros charlamos en Europa Press con un par de expertos. En primer lugar, entrevistamos al coordinador del Servicio de Epidemiología Molecular de FISABIO, el investigador Fernando González-Candelas, catedrático de Genética de la Universidad de Valencia y especialista en genética de poblaciones y evolución de microorganismos, quien resalta que el término endémico “es lo mismo que pandémico pero restringido a una población concreta”.

“Al decir que el virus es pandémico es porque es endémico en casi todo el mundo, y a esto se le llama pandemia”, subraya. Según asegura este experto, en estos momentos el virus es endémico en casi todos los países del mundo porque en prácticamente todos los países del mundo hay circulación del SARS-CoV-2.

Eso sí, González-Candelas precisa que en muchas ocasiones se interpreta que un virus es endémico diciendo que “es un virus que ya está aquí” y es como el de la gripe o el del resfriado común o cualquier otro que tenemos habitualmente infectando en nuestra población: “En este sentido es endémico porque no nos hemos librado de él y se transmite casi con libertad”.

Además, advierte sobre un posible cambio de estrategia en el tratamiento de la enfermedad puesto que, según insiste este especialista, no sé sabe cómo se va a comportar el virus en el futuro, “no podemos decir que no vaya a cambiar más veces y no sabemos en qué sentido, si aumentando la transmisión o bien la gravedad de las infecciones o cómo”.

Por eso, este experto en genética de poblaciones y evolución de microorganismos reitera en que hay que tener “mucho cuidado” con el empleo que hagamos del término “endémico” porque “se malinterpreta mucho”. El investigador de FISABIO cree además que, tal y como estamos ahora, parece que tendremos coronavirus “para mucho tiempo”, “una opinión que aplica estrictamente la definición de endémico”.

NO GRIPALIZAR LA COVID, ES PREMATURO TODAVÍA

Por su parte, y en otra entrevista con Europa Press, la doctora Esther Calvo, profesora del Grado en Medicina de UIC Barcelona, y responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y directora del ámbito de asistencia médica del Hospital Universitario Mútua de Terrassa considera que es “prematura” la afirmación del Presidente del Gobierno sobre que la COVID sea una enfermedad endémica, tal y como lo es la gripe.

“El concepto de pandemia implica que se da en todo el mundo una enfermedad y con una intensidad desaforada. Una enfermedad endémica mundial es la gripe, pero la intensidad, el número de afectados es otro nivel. La diferencia entre pandemia y endemia es la intensidad o número de afectados, y todavía estamos en niveles muy altos de afectados”, sostiene.

Recuerda que la mayor parte de los virus respiratorios tienen una estacionalidad anual, como el virus respiratorio sincitial o VRS cuyo mayor número de casos se concentra entre los meses de noviembre y de diciembre (a veces hasta febrero); con la gripe entre diciembre y marzo; y con otros coronavirus entre medio.

“Hay una estacionalidad y luego una intensidad en el número de infectados. Hablar de endemia o epidemia o pandemia depende de la cantidad de pacientes que sufren la enfermedad. La cantidad de infectados por COVID-19 es 10 veces superior a lo que se ve en los peores inviernos de gripe, lo que no hay acordeón sanitario para poder encajar este esfuerzo de atención a estos pacientes”, agrega la experta en Enfermedades Infecciosas.

Por eso, reitera que la afirmación de Pedro Sánchez es “prematura”, y no podrá ser considerada una enfermedad endémica la infección por SARS-CoV-2 hasta que no sea una epidemia anual: “De momento vemos olas de una gran intensidad, que se producen cada dos o tres meses, y que esta no es simplemente una patología leve en la comunidad que se podría tratar de forma ambulatoria, si no que es colapso del sistema hospitalario”.

Según cita, en estos momentos el 20 por ciento de las camas de hospitalización en la mayor parte de hospitales catalanes están dedicadas a pacientes COVID. “Esto es una ola pandémica de calibre muy grande, aunque el 98 por ciento forma de la población tendrá una forma de enfermedad leve, banal, sin requerir hospitalización, pero el uno por ciento de la población general es mucho en números absolutos”, sostiene la doctora Calvo.

La profesora de UIC incide en que tendremos que esperar a ver si después de esta ola surgen nuevas variantes del virus, cómo serán estas si aparecen, o cómo se comportará el SARS-CoV-2, en definitiva, en los próximos meses, que ya nos ha dado más de una sorpresa.

“La gripe es una enfermedad anual, que en el peor de los momentos tiene tasas de 400 por 100 mil habitantes, y en la COVID-19 estamos en 3 mil infectados por cada 100 mil habitantes; es decir, es 10 veces superior en cuanto a número de infectados. Pero, es verdad que en estos momentos la COVID tiene una mortalidad muy inferior a la gripe, y una tasa de hospitalización inferior, pero en números absolutos son muchísimos más pacientes de los que habitualmente llegan a los hospitales con gripe. Con lo que una estrategia de gripalización sí, pero en el futuro, ahora es prematuro”, sentencia la especialista de Mútua Terrassa.

LA OMS CREE QUE HAY QUE TENER CUIDADO

Desde la OMS ya se han posicionado contra esta propuesta, no solo de España sino también de otros países europeos, argumentando que, por el momento, “no se cumplen las condiciones para ello”.

“La endemia asume cierta estabilidad de circulación del virus a unos niveles predecibles y unas olas de transmisión epidémica conocidas y predecibles, pero, lo que vemos en este momento, entrando en 2022, no se acerca en absoluto a eso”, resaltaba una portavoz del citado organismo internacional, al tiempo que recordaba que “sigue habiendo una gran cantidad de incertidumbre”.

Además, en unas recientes declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), el doctor Óscar Zurriaga censuró que se esté hablando del coronavirus SARS-CoV-2 como una endemia en este momento y como una enfermedad de tratamiento similar a la gripe.

“Es lo que todos quisiéramos. Pero en estos momentos la COVID-19 no es como el resto de enfermedades. Si se pretende decir que es como la gripe y ya está no es así. Es una pandemia y deberíamos seguir trabajando con esa vista. No estamos viendo lo mismo que en una temporada gripal estándar o incluso de las malas. No estamos viendo lo mismo no solo en casos sino también en términos de gravedad. En una temporada gripal mala podemos tener mil 500 fallecidos directos. En la COVID-19 no estamos viendo esos números, no estamos en esa situación todavía”, afirmaba.

A su juicio, el problema es que se está hablando de endemia “para no preocuparse de nada”: “Es como si dijéramos que no nos preocupamos de la tuberculosis porque es endémica. Que sea endémica no significa que deje de ser un problema”.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press