Mayor conectividad y vulnerabilidad: En México, suben delitos en videojuegos en línea

Ciudad de México, 18 de enero (RT).- Las autoridades de México han activado las alarmas ante el incremento del número de delitos a través de los videojuegos en línea a lo largo de los últimos meses. Alex Piñón, nuestro corresponsal en el país latinoamericano, recientemente ha investigado esta cuestión.

“SIMULAN SER JUGADORES”

Solamente en México, a finales de 2020 había 72.3 millones de usuarios de videojuegos, esto es, poco más de la mitad de su población, mientras los ingresos de este sector pasaron de 603 millones de dólares en 2010 a mil 513 millones hace dos años.

Pero el Gobierno del país se ha dado cuenta de que a mayor conectividad, mayor vulnerabilidad, por lo que ha encendido las alarmas. En los últimos meses, tres estados mexicanos han registrado delitos cometidos a través de videojuegos, como el reclutamiento de jóvenes o el robo de datos personales.

¿QUÉ HACER ANTE EL PROBLEMA?

En opinión de Emilio Saldaña, experto en tecnologías de la información, los usuarios tienen que vigilar mucho con quién hablan a través de ese tipo de plataformas, ya que nunca podemos saber quién está realmente del otro lado de la pantalla.

Por todo ello, el Gobierno de México ha presentado un decálogo para el uso de videojuegos que sugiere no usar micrófono ni cámara, no compartir la ubicación y no proporcionar datos personales, entre otras medidas de seguridad.