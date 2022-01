Anemia espacial, el riesgo de rápida destrucción de glóbulos rojos por gravedad cero

Ciudad de México, 18 de enero (RT).- Los astronautas de las misiones de larga duración corren un riesgo elevado de sufrir anemia debido a la rápida destrucción de sus glóbulos rojos en la sangre en condiciones de gravedad cero, cuyos niveles no vuelven a los de antes incluso después de pasar un año en la Tierra, determinó un nuevo estudio publicado en la revista Nature Medicine el pasado viernes.

La llamada anemia espacial, ocasionada por la destrucción de los glóbulos rojos, hasta ahora se consideraba un estado temporal y una dolencia de un par de semanas atribuida al reajuste del organismo por la ingravidez. El autor principal del nuevo estudio, Guy Trudel, de la Universidad de Ottawa, aclara que, de hecho, la anemia es “un efecto primario de ir al espacio”.

Biomarkers of red blood cell destruction were elevated in #astronauts while on long-duration missions on the International Space Station, suggesting that #hemolysis is a major contributor to #space #anemia. #RBCs #SpaceAnemia https://t.co/JdCHWYLpnR

— Nature Medicine (@NatureMedicine) January 18, 2022