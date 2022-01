Así sería TikTok Quick, la próxima alternativa de la app a las stories de Instagram

Por Alfonso de Frutos Sastre

Ciudad de México, 18 de enero (AS).- TikTok es una de las redes sociales más populares de los últimos años, y a pesar de tener como rivales a las grandes Instagram y Meta (antes conocida como Facebook), ha logrado posicionarse como una de las apps más descargadas de 2021, poniéndose por delante incluso de Google. La red social no deja de crecer, y ya que cuentan con un gran éxito, no van a cesar a la hora de introducir nuevas funciones en la aplicación para no quedarse atrás.

En un principio, todo apuntaba a que copiarían casi al pie de la letra el formato, y harían una separación entre el feed principal y las nuevas stories. Pero nuevas filtraciones sobre una fase más avanzada del proyecto aseguran que estas stories recibirán el nombre de Quick, y que además estarán dentro del propio feed, y no en una nueva sección separada.

ASÍ SERÁ TIKTOK QUICK

Un fiable informante ha compartido los datos sobre esta nueva función llamada Quick en TikTok. Parece ser que estos se podrán ver en la sección “Para Ti”, que es el feed principal de la app, ya que la opción de añadir una barra en un lateral no ha sido aprobada.

NEW! TikTok has made big changes to TikTok Stories

– TikTok Stories now show up in FYP feed instead of the stories side bar

– You can now see anyone’s stories, not just those from people you follow

h/t @adrianokev1

1/4 pic.twitter.com/t9QKkW3L3a

— Matt Navarra (@MattNavarra) January 17, 2022