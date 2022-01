¿Qué medicamentos NO deben consumirse si tienes COVID-19? La UNAM da los detalles

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó cuáles son los medicamentos que no deben de utilizarse para el tratamiento de la COVID-19.

Por lo anterior y para evitar riesgos de toxicidad o complicaciones, la UNAM reiteró que para el manejo de pacientes con COVID-19 no deben utilizarse:

-Antibióticos de ningún tipo (azitromicina, levofloxacina, ceftriaxona, ivermectina, hidroxicloroquina, etc.).

-Antivirales que no tienen efecto contra el virus causante de COVID-19 (oseltamivir, amantadina, rimantadina, aciclovir, etc.).

-Medicamentos esteroides en los primeros cinco días de la enfermedad (cortisona, dexametasona, etc.).

-Anticoagulantes sin supervisión médica (Aspirina, heparina, enoxaparina, clopidogrel).