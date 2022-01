Microsoft compra la firma de videojuegos Activision por 68 mil 700 mdd

Nueva York, 18 ene (EFE).- Microsoft anunció este martes la adquisición por 68 mil 700 millones de dólares de Activision Blizzard, una de las mayores empresas de videojuegos del mundo y responsable de conocidos títulos como Warcraft, Call of Duty o Candy Crush.

En un comunicado, el gigante tecnológico dijo que la compra la convertirá en la tercera mayor compañía del sector del videojuego detrás de Tencent y Sony. La operación se pagará en efectivo y está previsto que se complete este año, una vez recibida la aprobación de los reguladores.

La adquisición será la mayor en la historia de Microsoft, superando con mucho los algo más de 26 mil millones de dólares que pagó en 2016 para hacerse con LinkedIn.

El movimiento supone, entre otras cosas, una importante apuesta de la empresa por el desarrollo del metaverso, igual que están haciendo otras tecnológicas como Facebook.

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @ATVI_AB will be joining Team Xbox!

Full announcement details here: https://t.co/RwF0QgXVwE pic.twitter.com/jIXuYCcndG

— Xbox (@Xbox) January 18, 2022