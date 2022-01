No criticar a China por riesgo a persecución: recomendación de activistas a Olímpicos

Por Graham Dunbar

GINEBRA, 18 de enero (AP).- Defensores de los derechos humanos instaron a los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Beijing evitar lanzar críticas a China debido a que se exponen a ser perseguidos.

El Comité Olímpico Internacional asegura que los atletas podrán expresarse con libertad durante las justas invernales el próximo mes cuando les toque comparecer ante la prensa o al publicar algo en las redes sociales. Sin embargo, la Carta Olímpica que prohíbe manifestaciones políticas en las ceremonias de entrega de medallas también abre la puerta para la aplicación de la legislación local.

El COI aún no se ha pronunciado públicamente sobre cómo los atletas que se pronuncien serán protegidos, advirtieron los activistas durante una sesión informativa organizada por Human Rights Watch.

El COI no ha respondido a las consultas recientes para que aclare cómo la legislación china podría aplicarse en los Juegos de Beijing, que serán inaugurados el 4 de febrero.

