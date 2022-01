El mexicano Marcelo Flores vuelve a brillar con el Arsenal Sub 23 en la Liga Premier

Ciudad de México, 18 de enero (ASMéxico).- El mexicano Marcelo Flores sigue demostrando su talento en el futbol de Inglaterra y de nueva cuenta fue el autor de un gol, esto con el equipo Sub23 del Arsenal en la Premier League 2.

𝗧𝗵𝗮𝘁 finish 💥

𝗧𝗵𝗮𝘁 celebration 🤯

Take it away, Marcelo Flores 😎🇲🇽#AFCU21 | @PapaJohnsTrophy 🏆 pic.twitter.com/9l31HJmd9a

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) January 14, 2022