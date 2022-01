Los premios Grammy anuncia fecha y sede en que se llevará a cabo la gala número 64

Los Ángeles, 18 de enero (EFE).- La gala número 64 de los premios Grammy se celebrará el próximo 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EU), tras ser pospuesta por la expansión de la variante Ómicron en EU, que impide celebrar el evento en su fecha originalmente prevista para la semana que viene.

The 64th #GRAMMYs have been rescheduled and will now be broadcast live from the @MGMGrand Garden Arena in Las Vegas on Sunday, April 3 on @CBS! ✨🎶 pic.twitter.com/Fidkbeyanm

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 18, 2022