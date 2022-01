Más Dura Será la Caída, de Netflix, lidera nominaciones a los Premios Image

La próxima entrega de los Premios Image de la NAACP se transmitirán el 26 de febrero y serán conducidos por el actor Anthony Anderson; Netflix lidera las nominaciones.

Por Jonathan Landrum Jr.

LOS ANGELES, 18 de enero (AP).- Netflix podría ser una fuerza dominante en los Premios Image de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés) que se celebrarán el próximo mes.

The celebration of #OurStories, #OurCulture and #OurExcellence continues with the 53rd NAACP Image Awards Nominees Reveal! Join us Tues. Jan 18 at 9a PT on our official Instagram & Twitter accounts to find out if your favs are nominated! 🔥 #NAACPImageAwards pic.twitter.com/qmvtSnyQIX — NAACP Image Awards® (@naacpimageaward) January 13, 2022

El gigante de streaming emergió el martes como el más nominado con 52 menciones, incluyendo una docena para The Harder They Fall (Más dura será la caída). El filme, con un elenco estelar que incluye a Regina King, Jonathan Majors, Idris Elba y LaKeith Stanfield, consiguió 12 nominaciones, incluyendo para mejor película. Netflix obtuvo 23 nominaciones en las categorías de televisión/streaming.

The Harder They Fall, producida por Jay-Z, está basada en personajes negros reales del viejo oeste que generalmente han sido omitidos del género. La historia sigue a Nat Love, un vaquero cuya banda de pistoleros se enfrenta a Rufus Black, un forajido que mató a los padres de Love años atrás.

Insecure de Issa Rae obtuvo 13 nominaciones incluyendo a mejor serie de televisión. Harlem, black-ish, Run the World y The Upshaws también compiten por el honor a la mejor serie de comedia. The Upshaws y Colin in Black & White son otras de las series de Netflix nominadas a los Image.

La cantautora H.E.R. fue la más nominada en las categorías musicales con seis menciones, incluyendo a mejor artista femenina y mejor álbum por “Back of My Mind”. En esta competirá con “An Evening with Silk Sonic” de Silk Sonic, “Certified Lover Boy” de Drake, “Heaux Tales” de Jazmine Sullivan y “When It’s All Said and Done… Take Time” de Givēon.

Regina King se mide por el premio al artista del año con Lil Nas X, Megan Thee Stallion, Jennifer Hudson y Tiffany Haddish.

Las nominaciones fueron anunciadas por el actor de black-ish Marcus Scribner, la cantante Tinashe y la música y actriz Kyla Pratt.

Además de The Harder They Fall, las nominadas a mejor película son King Richard (Rey Richard: Una Familia Ganadora), Respect, The United States vs. Billie Holiday (Estados Unidos vs. Billie Holiday) y Judas and the Black Messiah (Judas y el mesías negro).

Stanfield podría llevarse los trofeos de mejor actor y mejor actor de reparto. Está nominado a mejor actor por su papel en Judas and the Black Messiah y a mejor actor de reparto por The Harder They Fall.

Denzel Washington, Majors, Mahershala Ali y Will Smith también fueron nominados a mejor actor de cine.

Las candidatas a mejor actriz en una película son Andra Day, Halle Berry, Jennifer Hudson, Tessa Thompson y Zendaya.

RCA Records es el sello discográfico más nominado con 15 menciones gracias al éxito musical de H.E.R, Sullivan, Doja Cat y Kirk Franklin.

Ante el aumento de casos de COVID-19, los premios a artistas y escritores de color se entregarán sin un público en vivo. La ceremonia de dos horas, presentada por Anthony Anderson, se transmitirá el 26 de febrero por la cadena BET a las 20:00 horas de Nueva York (01:00 GMT).