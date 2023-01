Trácala, corrupción, amenazas: la oscura historia Encuentro Social-Cuauhtémoc Blanco

Hace un año, el dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores Cervantes, aseguraba que metía las manos al fuego por Cuauhtémoc Blanco, quien llegó a la gubernatura de Morelos por parte de su partido en el 2018. Ahora, lo acusa de corrupto y de haberlo amenazado de muerte.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– En la víspera del cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco Bravo, el dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, informó oficialmente del rompimiento del partido con quien impulsó como Gobernador de Morelos y a quien acusó de ser un “corrupto” y de haberlo amenazado constantemente.

Previo al quiebre –anunciado en conferencia de prensa este lunes–, el exdelantero del Club América ya había pactado su supervivencia política al adherirse al partido oficial Morena a finales del 2022, con el cual ya tenía cercanía y hasta el apoyo de su fundador, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. A meses de este cambio, ahora el partido que lo llevó al Gobierno de Morelos lo etiquetó como un “traidor”.

“Traicionas. Traicionaste al pueblo al no trabajar y sólo dedicarte, desde tu madriguera, a planear negocios sucios, emborracharte, acusar a personas, violar leyes, incluso delinquir. Traicionaste a quienes te llevamos a la gubernatura y traicionas (…) a las creencias que dices tener”, dijo en conferencia de prensa el exdiputado federal. “Cuauhtémoc es un gran actor, pero también un gran traidor”.

Cuauhtémoc Blanco recurrió a los canales oficiales del Gobierno de Morelos para responder. Indicó que él no comparte “la visión ni los valores” del presidente del PES, y lanzó su propia acusación: “en su desesperación por mantener el registro local del PES pidió que del presupuesto estatal le fueran entregados más de 20 millones de pesos, con tal de ‘salvar’ al partido”, a lo cual el mandatario se negó.

“El dinero del Gobierno del estado es de las y los morelenses de los 36 municipios, y de ninguna manera se utiliza en proyectos personales, como el dirigente del PES pretendía que se hiciera, sin importarle los daños que causaría a los programas prioritarios de atención a las necesidades de la ciudadanía”, reviró su Gobierno.

En el fuego cruzado de quienes hace un año se defendían como aliados, Hugo Eric Flores subió el tono de la acusación. Si bien hace un año decía “meter las manos al fuego” por el Gobernador de Morelos ahora aseguró que ha recibido amenazas de él. Sostuvo que Blanco Bravo le pidió reiteradamente abandonar Morelos o lo mandaría “en cachitos” a su madre. Pese a ello negó haber presentado una denuncia penal por los hechos, aunque no descartó el tomar acciones legales en los próximos días.

“No vamos a ser una estadística más del violento Gobierno de Cuauhtémoc Blanco. No puedes volver a amenazarme, ni a mí ni a nadie de los míos, y pido a la opinión pública que esté muy cerca ante la intimidación que Cuauhtémoc ha hecho a los que disentimos de él”, expuso.

“Es común escuchar que el Gobernador pide romperle la madre a sus adversarios políticos”.

Pero Cuauhtémoc Blanco dijo que se trata de “provocaciones partidistas”, “falsedades” y “ataques políticos” y frente a ello decidió también tomar acciones legales por las declaraciones de Hugo Eric Flores.

Tampoco perdió la oportunidad para mencionar que Flores Cervantes, durante su cargo como Delegado Federal de los Programas para el Bienestar Social en Morelos, tuvo una “falta de interés” en Morelos y una “probable ambición” que lo llevaron a “abandonar” las acciones en pro de la Cuarta Transformación.

EL “VIOLENTO GOBIERNO” DE CUAUHTÉMOC

Flores aseveró que el “violento Gobierno” de Morelos ha sido provocado por el exalcalde de Cuernavaca, a quien llamó “el principal generador de violencia” política y criminal en el estado, que al cierre de 2022 sumó mil 351 homicidios y 15 mil 197 robos totales, según cifras oficiales.

“El estado de Morelos está a la deriva; mucha de la violencia que vemos hoy se genera desde las oficinas de la residencia oficial, donde despacha, una casa que se ha convertido en su guarida y una cueva de ladrones, donde planea y ejecuta todas sus atrocidades”, apuntó.

Sin embargo, también fue él quien defendió a Blanco Bravo cuando, hace un año, salió a la luz una fotografía donde el mandatario estatal aparecía con Irving Eduardo Solano, alias “El Profe”, líder del Cártel Guerreros Unidos que fue detenido en febrero de 2021.

“Cuauhtémoc nada tiene que ver con el crimen organizado, al contrario, lo hemos combatido ferozmente. La instrucción que siempre yo vi que Cuauhtémoc Blanco dio al Gobierno local, era combatir a la gente del crimen organizado”, declaró en ese momento a El Sol de México. “

Luego, cuestionado por el diario si “metería las manos al fuego” con ojos cerrados por el Gobernador, Flores no dudó: “Con el tema del crimen organizado, sí”.

En marzo de 2019 el reconocimiento de apoyo entre Blanco Bravo y Flores Cervantes también era recíproco, pues cuando Encuentro Social perdió su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el Gobernador descartó afiliarse a otro partido –lo cual hizo tres años después– y expresó su respaldo al dirigente con quien hoy discute públicamente.

“Con Hugo Eric tengo muy buena relación”, indicó. Meses después, volvió a defenderlo. “[Hugo Eric Flores] sí trabaja, y los que dicen que no son los contra, los que quieren crear un conflicto”, señaló ante medios de comunicación.

EL “CUAU” EN MORENA

La administración de Blanco Bravo ha sido, en gran medida, avalada por el Presidente López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha defendido al exfutbolista. Por ejemplo, en abril del año pasado indicó que la investigación judicial abierta en contra del Gobernador por corrupción era un ataque y un acto de “politiquería”.

Pero de acuerdo con Hugo Eric Flores Cervantes, el apoyo entre los morenistas no siempre fue mutuo.

“Muchas, muchas, veces Cuauhtémoc quiso romper con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y seguido yo tenía que platicar con él porque en su esquizofrenia y ego comparaba su liderazgo con el del Presidente de la República. Incluso habló de competir por la Presidencia, después le bajó y pensó en el Gobierno de la ciudad” [cuando era Alcalde de Cuernavaca].

Cuando la afiliación de Blanco Bravo a Morena era todavía un rumor, el mandatario también presumió de su relación con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. “Tengo una muy buena relación con Mario Delgado, por eso te digo que falta poquito, y vamos a estar ahí en Morena”, respondió a un reportero.

Delgado confirmó la relación al llamar al “Cuau” “un gran aliado” frente a los militantes y simpatizantes del partido oficial que se reunieron en Cuernavaca en noviembre de 2022.

“Sé que, en Morelos, aquí en el Congreso, sí ha habido ocasiones en las que no se apoya a nuestro Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando él es un gran aliado del Presidente de la República”, recalcó, a la vez que dio una advertencia a los legisladores: quien se opusiera al exfutbolista era un traidor al movimiento que no tendría futuro en Morena.

El mismo Cuauhtémoc Blanco desconoce si tiene un futuro asegurado en el partido del Presidente, pues a inicios del año declaró a medios que estará alineado con los deseos de López Obrador. “Yo no soy como muchos políticos, si me dice que sí adelante, si me dice que no, me voy”. Y el ahora político no descartó regresar a donde inició su vida profesional: lejos de la administración pública, pero con los pies en las canchas de fútbol.

