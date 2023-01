VIDEO: Presuntos miembros de “Los Chapitos” disparan contra dron de EU en la frontera

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Unas cámaras de seguridad de la frontera en Arizona, Phoenix, captaron el momento en que presuntos miembros de la célula delictiva “Los Chapitos” intentaron tumbar a balazos un dron de Estados Unidos, según el periodista estadounidense Jaeson Jones.

El periodista compartió un video tomado por una empresa privada en el que relata que en la frontera existe un cuartel de “Los Chapitos” a 300 metros de Arizona, donde se observa a personas armadas.

Jaeson Jones señala que debido a la ubicación, una de las zonas clave para el tráfico de fentanilo, debe tratarse de “Los Chapitos”, pues “ahí es la zona cero para el fentanilo en el área de Arizona”, y “los sinaloenses quieren el control de ciertas partes para que puedan mover libremente el letal fentanilo en el país [Estados Unidos]”, indica.

EXCLUSIVE – SINALOA Cartel base 300 meters from Border. Sicarios shooting at U.S. drone. pic.twitter.com/UMo9QuLEnS

— Jaeson Jones (@jaeson_jones) January 16, 2023