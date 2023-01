Dos personas son vinculadas a proceso por ataque contra Ciro Gómez Leyva: FGJ-CdMx

Los detenidos permanecerán en prisión preventiva durante el proceso, de acuerdo con la Fiscalía capitalina.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer esta tarde que la primera de cinco audiencias por el atentado en contra del comunicador Ciro Gómez Leyva, concluyó con la vinculación a proceso de dos personas, un hombre y una mujer.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la dependencia capitalina detalló que las personas fueron identificadas como Israel “N” y Cinthia “N”. Ambos permanecerán en prisión preventiva en lo que dura el proceso.

Israel “N” y Cinthia Yeyetci “N” fueron detenidos por la posible comisión de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio; además de posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con la Fiscalía, esta es la primera de cinco audiencias que se realizarán este miércoles como parte del seguimiento a las investigaciones que las autoridades han realizado por la agresión en contra del periodista, ocurida el pasado 15 de diciembre de 2022.

El pasado 11 de enero, las autoridades de Ciudad de México detuvieron a 11 presuntos autores materiales vinculados con el ataque a tiros contra el periodista Ciro Gómez Leyva, un conocido comunicador que fue disparado mientras conducía y que salió ileso gracias al blindaje del vehículo en el que viajaba.

Según informó el miércoles pasado la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, los responsables eran parte de una célula delictiva dedicada “a la extorsión, narcomenudeo y sicariato”.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, explicó que gracias al análisis de cámaras públicas y privadas se pudo localizar a los sospechosos que operaban en Ciudad de México y el Estado de México. Dijo que estuvieron vigilando al periodista desde días antes del ataque.

Las autoridades no aclararon el móvil del atentado pero dejaron claro que los sospechosos eran muy violentos y mataban por encargo, si alguien no pagaba las extorsiones o incluso si alguien del grupo no acataba órdenes.

El ataque tuvo lugar el 15 de diciembre de 2022, el año más mortífero en al menos tres décadas para periodistas y trabajadores de medios de comunicación de México, con 15 asesinatos contabilizados por The Associated Press.

-Con información de AP