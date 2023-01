García Luna decidirá su futuro cuando valore pruebas y testigos: periodista desde NY

El periodista Jesús García, que cubre el caso en la corte de Brooklyn, destacó que los fiscales han hecho preguntas a los potenciales jurados sobre la posibilidad de definir el futuro de una persona basados en un testimonio y sin pruebas adicionales, así como una defensa del exfuncionario calderonista envalentonada.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, se ha mostrado muy relajado en el banquillo de los acusados y podría definir su futuro o un posible acuerdo con los fiscales estadounidenses una vez que valore las pruebas y testigos en su contra, durante el juicio que se lleva a cabo en su contra en Nueva York por supuestos nexos con el narcotráfico, planteó el periodista Jesús García que cubre el juicio.

“Mi teoría, es mi opinión: me parece que García Luna está esperando a que los fiscales presente el caso, revelar cuanta gente llaman a testificar —del FBI, de la DEA—, cooperantes, una lista, más o menos, si tienen audios, documentos, videos, una vez hecho eso, la defensa, que tiene una relación estrecha con García Luna, podrían tomar una decisión posterior”, aseguró García, editor del diario La Opinión, a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El “súper policía” de Felipe Calderón todavía tiene una ventana para hablar con los fiscales y llegar a un acuerdo. “Tendría que ocurrir en el inicio del juicio, no hacia al final o mediados, porque entonces podría haber demasiadas pruebas o complicar la negociación. En lugar de 10 años [de prisión] podrían ser 40 años porque ya hay evidencia y entonces la Fiscalía demeritaría al Estado con un acuerdo [menor]”, añadió.

García resaltó que una de las principales dudas es si García Luna entregará a su antiguo jefe, el expresidente Calderón. “Esto es una opinión mía: ¿puede entregarlo? Mira, esa es una teoría extraordinaria, pero no tengo elementos para decirte que podría ser. Sería con evidencia contundente, grabando al Presidente Calderón tomando acuerdos o dando instrucciones específicas o recibiendo dinero directamente de algún criminal”, explicó.

Pero lo importante del caso es que García Luna tiene información privilegiada del Gobierno mexicano durante varios años, ya que trabajó en el sector de Seguridad Pública desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). “Puede tener información de exfuncionarios o de funcionarios que están actualmente, muchos de ellos son de carrera, de muchos niveles, pueden seguir operando, sería benéfico para las autoridades de Estados Unidos”, expresó el periodista.

Además, García Luna también podría entregar información “de grupos criminales, y la lista es innumerable, tenía acceso, los criminales cooperan en los mismos lugares donde él estuvo trabajando, no hay tanta diferencia en ese sentido. Sí hay elementos que pueda entregar”.

Sobre el abogado defensor, César de Castro, García detalló que es hombre al que vio esta semana en la selección del jurado “muy envalentonado”. “Es de oficio. La primera vez que lo vi en audiencia (es muy amable), en el tribunal, era muy odioso, desconocía a García Luna, pero la evolución es interesantísima, en seis meses ha dado un salto que me ha impresionado, hoy lo veo moviéndose como pez en el agua en el caso. Ya tiene muy bien el teje y maneje de la defensa, yo creo que ya tiene el acceso que necesita, peleó eso y tuvo acceso más amplio porque estaba limitado. Eso llama la atención ¿qué tiene la defensa?”, subrayó.

El juicio contra García Luna, a quien acusan de conspirar para transportar droga a EU, además de posibles nexos con el Cártel de Sinaloa, comenzó esta semana luego de varios retrasos, en uno de los casos de más alto perfil desde que Joaquín “El Chapo” Guzmán, cabecilla de esa organización, fue sentenciado en la misa corte de Brooklyn a cadena perpetua.

La selección del jurado continuará en las próximas horas y la lista de los 12 miembros del panel y los seis suplentes será concretada el jueves por la mañana. Se espera que las audiencias arranquen el próximo lunes 23 de enero.

“Ha habido un estira y afloja, es bastante interesante, esta parte podría ser aburrida, son más de 150 entrevistas a las que tuvimos acceso de primera mano, escuchamos qué decían estos neoyorkinos que podrían ser parte del jurado. Los fiscales son los más aguerridos, están preocupados por la posición de la gente sobre si conocen sobre cárteles de la droga, si están influenciados sobre ‘El Chapo’ Guzmán, sobre series de televisión, se han enfocado mucho en eso”, detalló García en la entrevista.

“La parte que más me llama la atención: al parecer los fiscales están muchos más enfocados en los cooperantes y los testigos que a las pruebas como tal; es preocupante e interesante al mismo tiempo. En la construcción del caso hay varios elementos, uno de los fiscales del caso del ‘Chapo’ me explicó que en caso así, de alto perfil, debe ser triángulo perfecto: tener testigos y expertos no son suficientes, se necesitan pruebas y así conectas los puntos que pudieras conectar solo con un cooperante”, ahondó el periodista.

“A la gente que han entrevistado para la selección del jurado se le ha cuestionado mucho sobre la cooperación de personas que ya han sido sentenciadas por cárteles de la droga, esto podría tumbar el caso si no cuidan bien el proceso, si no agarran al jurado perfecto, que escuche los testimonios sin juzgar, ahí es donde se alarga la sesión”, explicó.

García Luna ha asistido a estos primeros encuentros del juicio vestido de traje azul, elegante, sin el uniforme caqui de la prisión neoyorkina. “Estaba muy relajado, bastante relajado, se confirmó que su esposa ha estado, yo no la he visto, compañeros la han visto, en algún momento la vieron en elevadores pero yo no la vi. Él voltea mucho a donde ella estaría sentada, está muy atento, escuchando, tiene mucha interacción con su defensa”, contó García.

Cuestionado sobre si ha visto alguna “rendija” para que García Luna y su defensa tumben el caso, el periodista de La Opinión y autor del libro “El Chapo”: Más allá de la duda razonable aseguró que sí. “Con el tipo de preguntas que hicieron los fiscales, sí la veo, sí existe esa posibilidad, por eso los fiscales se están cuidando mucho”, insistió.

“La Jueza [Peggy Kuo], evidentemente presionada por los fiscales, preguntaba [al potencial integrante del jurado] repetidamente si se sentía seguro definir el futuro de una persona solamente con la versión de un testigo sin pruebas adicionales. Eso es preocupante, ¿qué pruebas no tiene la Fiscalía? Un ejemplo: el cooperante ‘X’ dice tal cosa, pero no hay un documento, un audio, que conecte un punto adicional, porque la defensa tiene esa oportunidad de genera la duda. Por el tipo de preguntas, sí, existe esa posibilidad si la fiscalía no logra manejar bien la información”, concluyó.

García Luna está acusado de cinco cargos, incluidos dirigir una organización criminal durante un largo periodo, además de tres casos de conspiración por tráfico de cocaína a Estados Unidos.

El juicio podría extenderse hasta ocho semanas, según la Jueza Kuo, aunque el Juez Cogan había indicado que serían cinco semanas.