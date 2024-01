FOTOS: Nave de la ESA halla pruebas de enormes capas de hielo bajo ecuador de Marte

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS).- Nuevas observaciones con la nave Mars Express de la ESA sugieren la existencia de enormes capas de hielo de agua que se extienden bajo cientos de metros de polvo en el ecuador de Marte.

Hace más de 15 años, Mars Express estudió la Formación Medusae Fossae (MFF), revelando depósitos masivos de hasta 2.5 km de profundidad. A partir de estas primeras observaciones, no estaba claro de qué estaban hechos los depósitos, pero ahora una nueva investigación tiene una respuesta.

A Red Sea on the Red Planet? 🔴🌊#MarsExpress has revisited one of #Mars’s most intriguing features, revealing what seems to be layers of water ice below the dusty surface. If melted, this potential water would be enough to fill Earth's Red Sea, or cover Mars in a layer of… pic.twitter.com/o6mBQgwJk8

— ESA Science (@esascience) January 18, 2024