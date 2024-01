VIDEOS: Marcelo reaparece entre las filas de Morena para dar su respaldo a Sheinbaum

El extitular de la SRE fue visto en el evento realizado en el Monumento de la Revolución, donde incluso abrazó a Sheinbaum cuando subió a la tarima donde después ofreció su discurso.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien también busco la candidatura presidencial por Morena, apareció este jueves en el evento público realizado en el Monumento a la Revolución por motivo del cierre de precampaña de la abanderada del partido guinda, Claudia Sheinbaum Pardo.

Varios videos que circulan en redes sociales mostraron el momento en que el exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal pasó en el pasillo, rodeado de simpatizantes de Morena, por el que militantes y representantes del partido han caminado rumbo a la plancha del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

“¡Marcelo, Marcelo, Marcelo!”, le gritaban al extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien portaba una camisa y una gorra del mismo color que el que representa el partido que aglutina a la multitud.

El excanciller ⁦@m_ebrard⁩ lleva al cierre de precampaña de ⁦@Claudiashein⁩. Un acto análogo sería que ⁦@BeatrizParedes⁩ acudiera al cierre de ⁦@XochitlGalvez⁩ pic.twitter.com/l9uODtd7oQ — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) January 18, 2024

Asimismo, una vez que Sheinbaum subió al templete donde posteriormente comenzó con su discurso de cierre de precampaña, la exjefa de Gobierno se encontró con Marcelo Ebrard y compartieron un abrazo, un hecho que no había sucedido de forma pública desde que Sheinbaum fue elegida como precandidata.

En septiembre del año pasado, cuando Sheinbaum fue la ganadora de la encuesta interna para definir a la persona que representaría al partido oficialista en la boleta electoral de este 2 de junio, Marcelo Ebrard, enfurecido ante las acusaciones de supuestas irregularidades en el proceso, abandonó las instalaciones del World Trade Center (WTC) y dejó en claro una fractura con el movimiento que en ese momento encabezó la exjefa de Gobierno y que comenzó el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, meses después, y ante la creación de “El Camino Por México” —organización concebida por el excanciller como una ala ideológica de Morena, a pesar de que su estatuto lo prohibe—, aseguró que no saldría del partido guinda, esto ante rumores sobre su candidatura independiente o su adición a Movimiento Ciudadano.

📹#EnImágenes ¬ Así fue el momento en el que Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) y el excanciller Marcelo Ebrard (@m_ebrard) se reencuentran públicamente en el cierre de precampaña de la precandidata a la Presidencia por Morena. https://t.co/2yCC43fZxn pic.twitter.com/uxFvZAasdv — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) January 19, 2024

“¿Por qué habría de dejar tirado lo que trabajamos 24 años? No consideré conveniente, no me pareció cambiar de posición. Respeto profundamente a Movimiento Ciudadano pero ellos tienen otra postura”, argumentó. “Siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la Presidencia porque creo que puedo hacer la diferencia y en eso nunca voy a cambiar. Entiendo que hoy las circunstancias no son para eso, pero no voy a desistir de ese objetivo”.

El excanciller reconoció el liderazgo de la exjefa de Gobierno capitalina. “Para mí sí [tiene el bastón de mando], por eso hablé con ella”, afirmó esta mañana. También descartó que próximamente busque una Senaduría o la dirigencia del partido.

Minutos después, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, reconoció la decisión de Ebrard. “En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todo los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. En nuestro movimiento necesitamos de todas y todos los que quieren seguir construyendo un México justo, libre y democrático”, escribió en su cuenta de X.