Xóchitl cierra con ataques contra Claudia; Máynez dice que dará vuelta a la contienda

La precandidata del Frente culpo al Gobierno actual por la inseguridad que vive Guanajuato. Momentos después, dijo que, como Presidenta, no echaría culpa a exmandatarios, incluyendo al propio López Obrador.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La precandidata única del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, cerró su precampaña en Acámbaro, Guanajuato, en compañía de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), incluyendo a la aspirante a la Gubernatura del estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

A pesar de que aseguró que no le echaría la culpa a expresidentes, incluyendo al propio Andrés Manuel López Obrador, su discurso se centró en los ataques contra el actual mandatario y la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

“La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima Presidenta, que quede claro. No le voy a echar la culpa a Calderón, a Peña Nieto, a AMLO, para eso se tiene toda la fuerza del Estado y hay que aplicarla”, comentó.

Vamos a recuperar el campo mexicano. ¡Basta de abandono!

En esa misma línea, culpó al Presidente López Obrador por la delincuencia que vive el estado de Guanajuato, al asegurar que “decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos, no quiso enfrentar a la delincuencia”.

Es por ello que destacó que el mandatario aún cuenta con nueve meses en el Gobierno, por lo que le exigió “que se ponga a trabajar”, en lugar de meterse en la elección de este año.

“Que dirija sus fobias a los extorsionadores, no a los empresarios; que ataque a los violadores, no a las feministas; que se solidarice con las víctimas, y no con los narcotraficantes”, sentenció.

Lo que hoy nos ofrecen no es vida, es mediocridad y tú mereces más. Acámbaro, Guanajuato.

Es ante esta situación que, a pesar de no echarle la culpa al neoliberalismo ni a la Cuarta Transformación, destacó que este es el momento de apoyar al Frente, por lo que pidió la ayuda de los votantes para hacer frente a “la pelea más histórica”.

“Salgan a convencer, salgan a caminar, los necesito. Necesitamos a cada una de ustedes para luchar”.

Con respecto a Sheinbaum, aseguró que su rival electoral no quiere visitar los lugares donde hay más casos de inseguridad, además de acusarla por no querer debatir con ella con respecto al tema de seguridad.

“La señora Sheinbaum dijo que es culpa del Gobernador [de Guanajuato]. La percepción de seguridad en Guanajuato es alta, 83 por ciento, pero saben cuánto es en la Ciudad de México, es 80 por ciento, así que no tiene cara para presumir”, denunció.

MÁYNEZ ES ACOMPAÑADO POR SAMUEL Y MARIANA

El emecista Jorge Álvarez Máynez cerrará un muy breve periodo de precampaña como abanderado presidencial por Movimiento Ciudadano en la Explanada Cultural de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Previamente, Álvarez Máynez subió una historia en su cuenta de Instagram donde se le vio en un automóvil junto con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, junto con su esposa Mariana Rodríguez Cantú, quien también aspira a la candidatura por la Alcaldía de Monterrey. Asimismo, el actual mandatario de la capital regia, Luis Donaldo Colosio Riojas, también les acompañó.

Durante su discurso, acompañado por el dirigente emecista Dante Delgado, aseguró que el “México nuevo” que representa será un país libre del crimen organizado.

“No nos conocen, no saben de qué estamos hechos y no los conocen a todos ustedes, no conocen a la generación que no se va a conformar con el México de hoy, que por ningún motivo dejará que regresemos al México del pasado, no conocen a la generación que está dispuesta a construir el México nuevo que les quiero compartir hoy, el primero de todos, el más importante, un México con justicia”, dijo.

Prometió que en tres meses, su candidatura le “dará la vuelta” a la contienda presidencial, afirmando su victoria sobre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

“La vieja política pensó que nos habían liquidado, que íbamos a vivir una elección más como todas las que ha tenido el país, la vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial, pero no nos conoce, no sabe de qué estamos hechos”, destacó.