¿Quién decide si me vacuno? y el uso de cubrebocas

Recientemente se suscitó una discusión en los Estados Unidos respecto al derecho de madres, padres o quienes tengan custodia de los menores para decidir quién determina si una persona menor de edad puede vacunarse o debe vacunarse.

Las decisiones en los Estados Unidos a este respecto son, al menos en la ley, muy similares a lo que sucede en México. El federalismo otorgó desde el 8 de marzo de 1984 la independencia a las secretarías de salud estatales en todo México. Cada Estado administra, distribuye, y planea la manera en la que se implementarán los programas nacionales de salud incluyendo la vacunación emergente como actualmente sucede para COVID 19.

Durante la pandemia se ha tenido acceso a las vacunas por grupos de edad, factores de riesgo, vulnerabilidad para enfermedad grave o muerte. Hasta hoy no se ha iniciado la vacunación en menores de edad y en algunos estados las vacunas están siendo usadas escasamente en población adolescente sin un proyecto de vacunación universal a menores de edad. En los Estados Unidos recientemente se han presentado casos en los cuales las personas adultas responsables o al cuidado de adolescentes han decidido no vacunarles, sin embargo esto no ha sido aceptado por algunas personas adolescentes y han optado por viajar a otros estados en donde no es necesaria la autorización de quienes les custodia para recibir la vacuna. El rechazo a la vacuna hasta hoy no tiene fundamento científico y obedece más a ideología de grupo o a creencias culturales o religiosas.

Llama la atención que los marcos legales en países modernos, civilizados le otorgan a la adolescencia la capacidad de decidir sin tener qué solicitar la aprobación de quienes están a cargo de su cuidado y custodia. En sociedades tradicionales que al menos pretenden mantener controladas a las personas jóvenes es muy difícil de entender que la independencia intelectual, el acceso al conocimiento y el nuevo contexto de tolerancia, aceptación y libertad promovido desde muy diversas fuentes modifique el ejercicio de la autoridad para decisiones que afectan la salud de las y los adolescentes.

Como hemos visto en otros movimientos sociales México no escapará de esta dinámica que otorga libertad de independencia a los adolescentes sin que algunos padres, madres, encargados de la custodia de los adolescentes caigan en la trampa de utilizar la amenaza como estrategia disciplinaria, “mientras vivas en mi casa bajo mi techo y tragues en mi mesa haces lo que yo te digo o te largas” o algún otra frase usada tradicionalmente para el ejercicio de la autoridad sin espacio de diálogo, reflexión ni conciliación. Debemos estar preparados no sólo desde la perspectiva de la autoridad en salud y de qué es lo que esperamos de ella sino también hay que trabajar en el ámbito personal, familiar, social y sólo así, todos juntos como sociedad lograremos que esta pandemia y los retos en salud pública pendientes pasados y futuros, serán sorteados por una sociedad más robusta más inteligente y con mayor capacidad para tomar decisiones que en el entendimiento personal signifiquen un beneficio potencial

El uso de cubrebocas

La directora del centro para el control de enfermedades y prevención (CDPHE) doctora Rochelle P. Walensky señaló el pasado miércoles 9 de febrero de 2022 que se ” Estamos considerando mediciones que serán actualizadas muy pronto, reconocemos la importancia no sólo del número de casos…. Pero de aquellos enfermos críticos y de enfermedades severas que llevan a los pacientes a hospitalización ” durante su conferencia en la Casa Blanca aseguró que ” debemos considerar la capacidad hospitalaria como un barómetro adicional muy importante”

La doctora Walensky aseguró también “estamos viendo y revisando los aspectos más importantes de nuestras guías y comentaremos respecto al uso de mascarillas y cubrebocas en todos los sitios como una parte importante de las recomendaciones”

No es infrecuente que México siga las indicaciones del CDC y estas nuevas recomendaciones para el uso de mascarillas serán actualizadas próximamente. El uso de cubrebocas y mascarillas ha sido un factor de confusión desde el principio de la pandemia y las recomendaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo con base en las actualizaciones de la evidencia asociada a su uso. Ya veremos

