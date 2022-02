Amazon deberá pagarles salario mínimo a repartidores freelance de Australia

Sídney (Australia), 18 feb (EFE).- Amazon y otras empresas de mensajería deberán pagar el salario mínimo a los conductores autónomos en el estado de Nueva Gales del Sur, tras una decisión de la Comisión de Relaciones Industriales de la región.

La comisión afirmó que los conductores freelance de Amazon, FedEx o Toll deberán recibir al menos 27.83 dólares australianos (20 dólares o 17.64 euros) por hora, lo que deberá aumentarse a 37.80 dólares (27.4 dólares o 24.8 euros) para 2050, informó este viernes la agencia australiana AAP.

La medida, que se implementará a partir del 1 de marzo, soluciona un vacío legal que permitía a las multinacionales pagar menos del salario mínimo a estos empleados por cuenta propia, como en el caso de Amazon Flex.

El Secretario del Sindicato de Trabajadores del Transporte en la costa este de Australia, Richard Olsen, remarcó en un comunicado que la medida supondrá el primer aumento en los ingresos salariales de los conductores en más de 15 años, así como “un incremento de más del 40 por ciento en los próximos tres años”.

