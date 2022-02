Policía canadiense comienza a detener a camioneros que bloquean el centro de Ottawa

Las autoridades de Canadá iniciaron el operativo para poner fin a la ocupación de las calles el jueves por la noche, al arrestar a dos dirigentes de la protesta; también sellaron una buena parte del centro para impedir que llegara ayuda al autodenominado “Convoy de a Libertad”.

Por Rob Gillies, Wilson Ring y Robert Bumsted

OTTAWA (AP) — Comenzó el arresto de los camioneros que han paralizado el tráfico en Ottawa durante tres semanas en protesta contra las medidas para frenar la COVID-19, informaron las autoridades canadienses el viernes.

Algunos participantes de la protesta se entregaron y fueron detenidos, precisó la policía. Se observó que algunos estaban esposados.

There is a large police presence on Nicholas Street, protesters are being advised to leave immediately. Some protesters are surrendering and are being arrested. We ask protesters to remain peaceful and lawful. — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 18, 2022

La policía inició el operativo para poner fin a la ocupación de las calles el jueves por la noche, al arrestar a dos dirigentes de la protesta. Sellaron una buena parte del centro para impedir que llegara ayuda al autotitulado Convoy de a Libertad. Las protestas han recibido apoyo de extremistas de derecha y aliento y donaciones de derechistas en Estados Unidos.

As announced by Ottawa Police today (Feb 17), here is the map of the Secured Area and road closures. https://t.co/2blTs8QDhN pic.twitter.com/FwAGslcA7o — City of Ottawa (@ottawacity) February 18, 2022

La capital era el último baluarte de la protesta luego de tres semanas de manifestaciones y bloqueos que cerraron los cruces en la frontera con Estados Unidos, provocaron daños a la economía de los dos países y le generaron una crisis política al Primer Ministro, Justin Trudeau.

En las últimas semanas, las autoridades se mostraron renuentes a tomar medidas contra las protestas en todo el país, en parte por temor a la violencia. Las manifestaciones han atraído a extremistas de derecha y veteranos de guerra, algunos de ellos armados.

Ante las acusaciones de que la policía y el Gobierno permitieron el fortalecimiento y la proliferación de las protestas, Trudeau invocó el lunes la Ley de Emergencias, que autoriza a la policía a declarar ilegales los bloqueos, remolcar los camiones, arrestar a los conductores, suspender sus licencias y congelar sus cuentas bancarias.

La policía de Ottawa advirtió el jueves que se preparaba para poner fin a la protesta y remolcar los más de 300 camiones. El jefe de policía advirtió que “la acción es inminente”.

Al principio, las protestas realizadas con camiones, tractores y casas rodantes eran contra el requisito de que los camioneros que entraban al país estuvieran vacunados, pero se convirtieron rápidamente en ataques a las medidas de precaución por el COVID-19 y al Gobierno de Trudeau.

The Ottawa Police Service wants to inform you that under provincial and federal legislation, you will face severe penalties if you do not cease further unlawful activity and remove your vehicle and/or property immediately from all unlawful protest sites. #ottawa #ottnews — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 18, 2022

El bloqueo del puente internacional Ambassador, entre Windsor, Ontario, y Detroit, impidió el trasporte de autopartes entre los dos países y trastornó la producción. Las autoridades lo retiraron el fin de semana pasado y arrestaron a decenas de manifestantes. El último bloqueo, en Manitoba, finalizó pacíficamente el miércoles.

La ocupación de las calles de Ottawa enfureció a muchos vecinos, que se quejaron de acoso e intimidación.