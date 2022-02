Le roban 20 dólares. Saca la pistola y dispara al ladrón: mata a una niña, en Houston

Por Gustavo Rangel

HOUSTON, 18 de febrero (LaOpinión).– La familia hispana que sufrió la trágica perdida de su hija de nueve años durante un robo en las cercanías de un cajero automático de un Banco Chase en Houston, se enteró este jueves que el hombre que disparó a la camioneta donde viajaban pensando que en ella se encontraba el asaltante lo hizo porque le robaron 20 dólares.

Por 20 dólares, Tony Earls sacó su pistola y comenzó a disparar tratando de balear al ladrón que lo acababa de robar, pero una de las balas mató a la pequeña Arlene, quien viajaba en la camioneta con cuatro de sus familiares.

Este jueves 17 de febrero, un Juez del Condado Harris se negó a rebajar la fianza a Earl, quien ha sido acusado de matar a tiros a la niña.

En corte, lo que más causó estupor durante la primera comparecencia de Earls ante el Juez 263 del Condado Harris fue saber que el ladrón que lo robó en un cajero automático del banco Chase de Woodridge Drive y Winkler Drive se fue de la escena con sólo 20 dólares.

La desgarradora tragedia ha tenido connotación nacional dado que Earls disparó contra la camioneta de la familia en la que pensó se transportaba la persona que lo había robado, con el infortunio que allí iba la familia hispana, entre ellos, Arlene, que fue impactada en la cabeza.

Earls fue asaltado por un hombre que tenía un arma y le quitó el dinero que acaba de sacar del cajero automático del banco.

