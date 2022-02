“Malita de la derecha, pero muy bien de la izquierda”: AMLO bromea con Maru Campos

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– “Ahora que está malita de la derecha, me da más gusto porque está muy bien de la izquierda”, dijo esta mañana Andrés Manuel López Obrador a María Eugenia Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua, quien es militante del Partido Acción Nacional (PAN), y a quien le levantó la mano izquierda provocando la carcajada de la propia mandataria y de los periodistas que asistieron a la tradicional “mañanera” en la fronteriza Ciudad Juárez.

El pasado 15 de febrero, la Gobernadora fue hospitalizada debido a una caída que sufrió, lo que le provocó un esguince en el dedo pulgar, que causa dolores fuertes e inflamaciones, sin embargo, señaló que no presentaba lesiones graves.

Previo a levantar la mano de Campos, el titular del Ejecutivo estaba externando su confianza hacia Cruz Pérez Cuéllar, Presidente Municipal de Ciudad Juárez, y a la Gobernadora de Chihuahua.

Además, resaltó la buena relación que hay entre el Gobierno federal y Maru Campos y afirmó que “estamos trabajando de manera coordinada, conjunta para atender las demandas del pueblo de Chihuahua”.

“Ahora que está malita de la derecha, me da más gusto porque está muy bien de la izquierda”, afirmó en la conferencia de prensa matutina AMLO y entre las risas de los asistentes López Obrador desde las instalaciones del 9° Regimiento de Caballería Motorizado en Ciudad Juárez.

Los médicos del Hospital Star Médica descartaron alguna complicación mientras la Gobernadora se encontraba en observación médica. Además, el nosocomio estaba resguardado con seguridad del estado.

“¡Hola a todos! Estoy bien, sufrí una caída en Ciudad Juárez y me lastimé la mano derecha; tengo un esguince en el dedo pulgar, pero nada grave, afortunadamente. Espero a que pase un poco el dolor y reanudamos agenda. Gracias por sus mensajes y preocupación”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 15 de febrero la mandataria.

Estoy bien, sufrí una caída en Ciudad Juárez y me lastimé la mano derecha; tengo un esguince en el dedo pulgar, pero nada grave, afortunadamente.

Cabe destacar que desde su llegada al Gobierno de la entidad fronteriza, Campos Galván ha cambiado el discurso beligerante contra el Gobierno federal que mantuvo su antecesor, el también panistas Javier Corral Jurado.

Esta misma mañana habló de trabajar codo a codo por el bien de Chihuahua con el Gobierno de la República, que encabeza López Obrador. La Gobernadora dijo que entre ella y el Presidente no podría existir la confrontación, violencia u omisión.

“Licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted es el Presidente de la República y yo soy la Gobernadora del estado de Chihuahua, entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia, ni la omisión; ni tampoco puede caber entre nosotros el ruido que no nos permita escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos, el valor más preciado para todos nosotros”, señaló Campos.