“Imposible olvidar al amor de mi vida”, canta Christian Nodal en su nueva canción

Además de “Ya No Somos, Ni Seremos”, Christian Nodal adelantó en redes sociales que este fin de semana saldrá una nueva canción en colaboración con la banda Maná.

Los Ángeles, 18 de febrero (LaOpinión).- A casi una semana de anunciar que la relación con Belinda llegaba a su fin y para siempre, Christian Nodal prometió que volvería a sacar música, aquella que escribió durante estos dos años en pareja y cumplió.

Hoy estrenó, “Ya No Somos, Ni Seremos”, pero la sorpresa es que se trata de una canción ¡de despecho! en donde parte de la letra dice: “Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida”.

Por supuesto, de inmediato se asocia a su circunstancia actual y la idea de que podría habérsela escrito o por lo menos dedicado a Belinda. Y si alguien podría creer que se trata de ‘amarrar navajas’, ver como luce la modelo del video tan parecida a su ex, aún despierta más sospechas.

¿QUÉ DICE LA LETRA DE LA CANCIÓN?

“Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa’ cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo, y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Ni tomando como loco, Ni con otro amor tampoco, Lo que duró varios meses, Va a dolerme para toda una vida.

Porque @elnodal lanzó su nuevo sencillo titulado "Ya no somos Ni seremos".pic.twitter.com/SEV5dgURza — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 18, 2022

Cuando dije: Haz lo que quieras, vete si te quieres ir, No era lo que quería. Duele más saber que mis acciones, Fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, Pero te abrieron los ojos, Y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo, Que ya no somos ni seremos”, dice parte de la letra.

Recordemos que el sábado por noche, a través de su cuenta de Instagram Christian escribió lo siguiente:

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaremos más del tema. Les envío mucho amor. Nodal“.

Unos días después, firmó un contrato millonario con Sony Music, y avisó que comenzaría una nueva etapa en su carrera y en su vida. En este momento se encuentra de gira por Honduras, y ¿Belinda? Se estaría haciendo una cirugía en una ciudad de Estados Unidos, pero eso no está confirmado.

