La actriz Cate Blanchett recibirá el premio “Chaplin” de cine del Lincoln Center

Estados Unidos, 18 de febrero (AP).- El Lincoln Center honrará a Cate Blanchett con su 47o Premio Chaplin en la gala benéfica anual de la organización artística.

Cine en el Lincoln Center anunció el premio para Blanchett el viernes. Será entregado a la actriz el 25 de abril en el Alice Tully Hall del centro.

“Estamos encantados de volver a recibir a Cate Blanchett en Cine en el Lincoln Center, donde se han presentado tres de sus películas como parte del Festival de Cine de Nueva York”, dijo Lesli Klainberg, directora ejecutiva de Cine en el Lincoln Center, en un comunicado. “La carrera de la señora Blanchett incluye actuaciones extraordinarias en películas que van de pequeños esfuerzos independientes a importantes franquicias de estudio y con algunos de los directores más renombrados de nuestro tiempo. Es un privilegio dedicar una noche de celebración para ella, y agregar un reconocimiento más a sus múltiples y muy merecidos premios”.

We’re thrilled to announce Cate Blanchett as the recipient of the 47th #ChaplinAward, to be presented at a gala honoring her on April 25th! Reserve your seats: https://t.co/JS18f7NBCV pic.twitter.com/LTQKMomJP0

