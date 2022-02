Se debe castigar el patrocinio en campañas de consorcios extranjeros: El Fisgón

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, quien además dirige el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, señaló que “debe estar muy castigado el hecho de que se acepte patrocinio en campañas electorales por parte de consorcios extranjeros”, luego de que SinEmbargo diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la española OHL, a otras siete empresas y a 11 ejecutivos y empresarios por presuntamente cometer varios delitos en el millonario financiamiento del documental “Populismo en América Latina” contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que es impresionante dentro de esta investigación es que ha resultado que uno de los patrocinadores de esta campaña de guerra sucia es ni más ni menos que OHL, una empresa constructora que dio sobornos, una empresa constructora española que se metió a asuntos internos”, indicó el monero conocido como “El Fisgón” en entrevista con SinEmbargo.

Rafael Barajas dijo que el régimen neoliberal ejerce una presión importante sobre el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de los partidos de oposición y de grandes empresas multinacionales.

El pasado 17 de febrero, el periodista Álvaro Delgado publicó en este diario digital una investigación que señala que la trasnacional española OHL, una de las favoritas de Enrique Peña Nieto y envuelta en escándalos de sobornos a políticos en ese país y México, participó en el financiamiento del documental en contra del ahora Presidente López Obrador.

La investigación de la FGR inició a raíz de dos denuncias presentadas, en marzo de 2019, por Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que identificó los movimientos financieros relacionados con el documental y con las sanciones del INE y del TEPJF, que derivó en una jurisprudencia que señala que los informes de la UIF son documentales públicas que valor probatorio pleno, a menos que exista prueba en contrario.

Durante la campaña presidencial del 2018, López Obrador denunció que el documental que finalmente no se proyectó en Cinépolis, propiedad de Alejandro Ramírez, era parte de una campaña sucia en su contra, al igual que el portal Pejeleaks.

Como parte de esta campaña negra, se generaron materiales apócrifos con allegados al historiador Enrique Krauze y con el financiamiento del magnate Agustín Coppel, como denunció también la coordinadora de la campaña, Tatiana Clouthier.

LA GUERRA SUCIA EN MÉXICO

Rafael Barajas resaltó la importancia de que las autoridades mexicanas investiguen las acciones de guerra sucia durante los procesos electorales, pues dijo, se han vuelto en una práctica común desde la campaña presidencial de 2006.

“Yo quiero recordar la importancia que tiene que se investigue la guerra sucia en los procesos electorales. A mí me parece muy importante en primer lugar que se persigan estos delitos electorales, yo sí creo que hay que detener estas campañas, estas formas de guerra sucia son claramente una forma de fraude electoral, tienen claramente la intención de impactar al electorado, a mí de entrada me parece muy sano que se investiguen estas estrategias de guerra sucia y me parece muy sano que se castigue a los culpables”.